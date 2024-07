Copa América 2024: se confirmó la temida lesión de Ronald Araujo en la selección; podrá afectar, también, para las Eliminatorias

Inmediatamente ingresó la sanidad y sus compañeros pidieron el cambio.

20240706 FBL-COPA AMERICA-2024-URU-BRA Uruguay's defender #04 Ronald Araujo leaves the pitch after picking up an injury during the Conmebol 2024 Copa America tournament quarter-final football match between Uruguay and Brazil at Allegiant Stadium in Las Ve

Frederic J. Brown / AFP