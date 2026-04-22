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El cruce caliente del uruguayo Pumita Rodríguez con su compañero Thiago Mendes en Vasco Da Gama; mirá el video

El Pumita Rodríguez y Thiago Mendes, discutieron, se hicieron gestos y tuvieron que ser separados por sus compañeros antes de llegar al túnel; mirá el video

22 de abril de 2026 8:46 hs

El cruce del uruguayo Pumita Rodríguez con su compañero Thiago Mendes

El lateral derecho José “Luis” Pumita Rodríguez, habitual convocado en la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, tuvo un cruce con un compañero en su equipo, Vasco Da Gama, que quedó registrado por la TV en el partido ante Paysandú de este martes por la Copa de Brasil disputado en Belén.

El cruce del uruguayo Pumita Rodríguez con su compañero Thiago Mendes
El cruce del uruguayo Pumita Rodríguez con su compañero Thiago Mendes

El cruce del uruguayo Pumita Rodríguez con su compañero Thiago Mendes

Cuando se iban al vestuario en el entretiempo del encuentro por la quinta ronda del torneo, con marcador 0-0, el Pumita se cruzó con Thiago Mendes, el volante que este martes fue el capitán del equipo, rol que también suele desempeñar el uruguayo.

Los dos jugadores discutieron, se hicieron gestos y tuvieron que ser separados por sus compañeros antes de llegar al túnel.

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El cruce del uruguayo Pumita Rodríguez con su compañero Thiago Mendes
El cruce del uruguayo Pumita Rodríguez con su compañero Thiago Mendes

El cruce del uruguayo Pumita Rodríguez con su compañero Thiago Mendes

Quien parecía más enojado era Mendes, que fue a buscar al uruguayo y tuvo que ser contenido, aunque el asunto, por lo que vio en el campo de juego, no pasó a mayores.

En el segundo tiempo, Vasco mejoró y ganó el partido por 2-0 con dos goles del ex Defensor Sporting y Deportivo Maldonado Claudio Paul Spinelli.

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