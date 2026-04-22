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Jesse Lingard anotó su primer gol con el Corinthians a una semana de jugar contra Peñarol, y se convirtió en el primer inglés en anotar por la Copa de Brasil

El Corinthians sufrió más de la cuenta para vencer al Barra FC por la Copa de Brasil, en un partido en el que además perdió a un jugador titular

22 de abril de 2026 9:45 hs
Jesse Lingard celebra su primer gol con el Corinthians

Jesse Lingard celebra su primer gol con el Corinthians

El inglés Jesse Lingard, exjugador del Manchester United, anotó su primer gol con el Corinthians en la ajustada victoria 1-0 ante el Barra FC por la quinta fase de la Copa de Brasil, a poco más de una semana del partido contra Peñarol por la Copa Libertadores.

El Timao sufrió más de la cuenta para vencer al Barra, equipo del conocido balneario Camboriú (del estado de Santa Catarina) que juega en la Serie C, tercera categoría de Brasil.

Fernando Diniz, DT del equipo de San Pablo, colocó un equipo alternativo con figuras como Lingard, el argentino Fabrizio Angileri y el volante Allan Souza, y con el partido complicado tuvo que mandar a la cancha a jugadores como el marroquí Zakaria Labyad y su delantero estrella Yuri Alberto.

Además, a los 15 minutos sufrió la lesión de Kayke, extremo izquierdo que fue titular en los dos partidos de Corinthians por la Libertadores. Su baja se suma a la del holandés Memphis Depay, máxima figura del equipo, que se resintió de su lesión y volverá recién en mayo, después del encuentro contra Peñarol.

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El gol que le dio la victoria al Timao llegó en los descuentos del primer tiempo. Un tiro libre del equipo de San Pablo rebotó en la barrera y la pelota tomó altura, el delantero Pedro Raúl la bajó con un cabezazo y Lingard apareció solo en el área para meter el 1-0 con una potente volea.

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El atacante tardó siete partidos en anotar su primer tanto con la camiseta de Corinthians, que además es un gol histórico: su club destacó que se convirtió en "el primer británico en marcar en la historia de la Copa do Brasil".

Antes del partido contra Peñarol, que se jugará el jueves 30 de abril a las 21:00 en el Arena Neo Química de San Pablo, el domingo 26 Corinthians jugará de local contra Vasco da Gama por el Brasileirao, en el que marcha en el puesto 17 (en zona de descenso) con 12 puntos en 12 partidos.

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