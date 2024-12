"Di lo mejor de mí": el ex Nacional Rodrigo Amaral se despidió de Wilstermann y busca club tras el duro momento que pasó en Bolivia

“Wilstermanistas, con todo mi cariño y gratitud hoy me toca despedirme y quiero decirles gracias a todos por el apoyo”, indicó en su nota.

El volante zurdo deja el equipo “aviador” tras un año en el que el club tuvo dificultades económicas con sus jugadores.

“Quiero agradecerles por el apoyo y la confianza que me brindaron. Gracias a mis compañeros y a la gente que trabaja en el club por dejar todo a pesar de los momentos difíciles vividos; fue un año complicado, pero siempre dimos lo mejor de nosotros”, escribió Amaral, quien ahora busca un nuevo equipo.

El duro momento de Amaral en Wilstermann

A fines de octubre, Amaral reveló el mal momento que pasaba el plantel de Wilstermann por falta de pagos. "No quiero hablar del partido porque tenemos gente que no tiene para comer. En una semana serán seis meses de deuda. Estamos mal de la cabeza, es complicado. Trabajamos todos los días para sacar esto adelante”, expresó.

“Piensen que llegamos a esta cancha y muchos de ellos llegan antes para comerse una manzana, una banana… Algunos tienen hijos y cuando les piden ‘mamá, papá, ¿me compras esto?’, los niños no entienden y es muy difícil”, dijo.

Agregó que "casi se nos desmaya un compañero, tenemos gente llorando, la gente no sabe lo que estamos pasando" y agregó, "el club se está yendo al carajo".

Amaral admitió: “Sabemos que la dirigencia estuvo poniendo plata desde su bolsillo, pero no encontramos solución. Sabemos que si esperamos no nos va a llegar, necesitamos de la gente, de que llegue el cheque. Estamos en una situación crítica. Llamamos a hablar porque estamos en una situación que no da para más”.