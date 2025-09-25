El ganador y polémico nuevo entrenador de Sergio Rochet: Inter de Porto Alegre confirmó al argentino Ramón Díaz

Sergio Rochet en su vuelta a los entrenamientos en cancha con Inter

El entrenador argentino Ramón Díaz dirigirá el Internacional de Porto Alegre tras la destitución de Roger Machado, anunció este miércoles el club brasileño donde juega el golero de la selección uruguaya Sergio Rochet y su compatriota Alan Rodríguez .

Díaz, de 66 años y campeón de la Copa Libertadores en 1996 con River Plate, firmó contrato hasta diciembre de 2026, informó el Inter en un comunicado. Llega al club gaúcho junto a su hijo y asistente, Emiliano .

El veterano estratega estaba libre desde agosto, después de un fugaz paso por el Olimpia de Paraguay, que duró poco más de un mes.

"Con 17 títulos oficiales en su carrera, 'Don Ramón' es el entrenador argentino más victorioso", celebró el equipo colorado en redes sociales. "Vamos en busca de más conquistas, profesor", agregó.

El mítico Helenio Herrera sumó un total de 16 títulos.

Machado, de 50 años, fue destituido por el Inter tras la derrota 3-2 que sufrió el domingo en el derbi de Porto Alegre contra Gremio.

Com 17 títulos oficiais em sua carreira, "Don Ramón" é o treinador argentino mais vitorioso da história.



Vamos em busca de mais conquistas, professor!



— Sport Club Internacional (@SCInternacional) September 25, 2025

El cuadro colorado, que el sábado visitará al Juventude, ocupa la decimotercera posición de la liga brasileña, con 27 puntos, a solo cinco por encima de la zona de descenso.

De este modo, Díaz abre una tercera etapa en Brasil, luego de haber comandado a Vasco da Gama y Corinthians entre 2023 y 2025. Conquistó el Campeonato Paulista con el Timão.

En su natal Argentina, el experimentado entrenador dejó huella con siete campeonatos locales: seis con River Plate y uno con San Lorenzo. Dirigió, igualmente, a Independiente.

As primeiras palavras do novo treinador colorado.



Bienvenido, Ramón Díaz!



— Sport Club Internacional (@SCInternacional) September 25, 2025

Su larga trayectoria de tres décadas como director técnico incluye Arabia Saudita -ganó dos campeonatos de liga en este país con el Al-Hilal- y un ciclo como seleccionador de Paraguay.

Es el cuarto argentino en la actualidad en los banquillos del Brasileirão, junto a Hernán Crespo (Sao Paulo), Juan Pablo Vojvoda (Santos) y Jorge Sampaoli (Atlético Mineiro).

Con base en AFP