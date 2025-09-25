Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / BRASIL

El ganador y polémico nuevo entrenador de Sergio Rochet: Inter de Porto Alegre confirmó al argentino Ramón Díaz

Ramón Díaz abre una tercera etapa en Brasil, luego de haber comandado a Vasco da Gama y Corinthians entre 2023 y 2025

25 de septiembre 2025 - 8:19hs
Sergio Rochet en su vuelta a los entrenamientos en cancha con Inter

Sergio Rochet en su vuelta a los entrenamientos en cancha con Inter

@SCInternacional

El entrenador argentino Ramón Díaz dirigirá el Internacional de Porto Alegre tras la destitución de Roger Machado, anunció este miércoles el club brasileño donde juega el golero de la selección uruguaya Sergio Rochet y su compatriota Alan Rodríguez.

Díaz, de 66 años y campeón de la Copa Libertadores en 1996 con River Plate, firmó contrato hasta diciembre de 2026, informó el Inter en un comunicado. Llega al club gaúcho junto a su hijo y asistente, Emiliano.

000-338q78r-jpg..webp
Ramón Díaz
Ramón Díaz

El veterano estratega estaba libre desde agosto, después de un fugaz paso por el Olimpia de Paraguay, que duró poco más de un mes.

"Con 17 títulos oficiales en su carrera, 'Don Ramón' es el entrenador argentino más victorioso", celebró el equipo colorado en redes sociales. "Vamos en busca de más conquistas, profesor", agregó.

El mítico Helenio Herrera sumó un total de 16 títulos.

Machado, de 50 años, fue destituido por el Inter tras la derrota 3-2 que sufrió el domingo en el derbi de Porto Alegre contra Gremio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SCInternacional/status/1971009657125863515&partner=&hide_thread=false

El cuadro colorado, que el sábado visitará al Juventude, ocupa la decimotercera posición de la liga brasileña, con 27 puntos, a solo cinco por encima de la zona de descenso.

De este modo, Díaz abre una tercera etapa en Brasil, luego de haber comandado a Vasco da Gama y Corinthians entre 2023 y 2025. Conquistó el Campeonato Paulista con el Timão.

En su natal Argentina, el experimentado entrenador dejó huella con siete campeonatos locales: seis con River Plate y uno con San Lorenzo. Dirigió, igualmente, a Independiente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SCInternacional/status/1971019904917831891&partner=&hide_thread=false

Su larga trayectoria de tres décadas como director técnico incluye Arabia Saudita -ganó dos campeonatos de liga en este país con el Al-Hilal- y un ciclo como seleccionador de Paraguay.

Es el cuarto argentino en la actualidad en los banquillos del Brasileirão, junto a Hernán Crespo (Sao Paulo), Juan Pablo Vojvoda (Santos) y Jorge Sampaoli (Atlético Mineiro).

Con base en AFP

Sergio Rochet Internacional de Porto Alegre Brasileño Copa Libertadores River

