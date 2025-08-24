Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / BRASIL

El gigante de Brasil que tiene un acuerdo para llevarse a un jugador de Boston River que este sábado enfrentó a Nacional

24 de agosto 2025 - 11:03hs
El equipo de Boston River que enfrentó a Nacional por el Torneo Clausura

FOTO: @bostonriver

Boston River consiguió empatar 0-0 contra Nacional este sábado como visitante en el Gran Parque Central por la fecha 4 del Torneo Clausura y de esa manera, sigue bien posicionado, ya que vale recordar que la semana anterior le había ganado 2-1 a Peñarol en Florida. Mientras tanto, desde Brasil, se informa que Corinthians, uno de los clubes gigantes de ese país, tiene un acuerdo para llevarse al delantero Agustín Anello, quien fue titular ante los tricolores.

Agustín Anello cerca de Corinthians

Distintos medios brasileños informan la gran chance que tiene el jugador Agustín Anello de ser nuevo futbolista de Corinthians, uno de los equipos más grandes de Brasil.

El club tiene un acuerdo verbal con Boston River por el atacante. Los clubes ya intercambian documentos por la transferencia del extremo de 23 años. nacido en Estados Unidos y que ya defendió a la selección sub 23 de ese país.

20250506 Agustín Anello Boston River Independiente Copa Sudamericana 2025. Foto: Leonardo Carreño
Agustín Anello

Anello llegó al club rojiverde en agosto de 2024 y marcó seis goles en la última temporada.

Disputó 32 partidos y tiene 2 asistencias. De todas formas, Corinthians intenta derribar la sanción de transferencias de la FIFA para poder registrar al jugador.

