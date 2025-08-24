Boston River consiguió empatar 0-0 contra Nacional este sábado como visitante en el Gran Parque Central por la fecha 4 del Torneo Clausura y de esa manera, sigue bien posicionado, ya que vale recordar que la semana anterior le había ganado 2-1 a Peñarol en Florida. Mientras tanto, desde Brasil, se informa que Corinthians, uno de los clubes gigantes de ese país, tiene un acuerdo para llevarse al delantero Agustín Anello, quien fue titular ante los tricolores.
El gigante de Brasil que tiene un acuerdo para llevarse a un jugador de Boston River que este sábado enfrentó a Nacional
