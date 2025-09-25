El golazo de atrás de mitad de cancha de Santiago Homenchenko, el ex Peñarol que marcó un doblete para Querétaro; mirá el video

El golazo de atrás de mitad de cancha de Santiago Homenchenko

El uruguayo ex Peñarol Santiago Homenchenko convirtió este miércoles dos goles , uno por un error del guardameta colombiano Kevin Mier, para darle a Querétaro el empate 2-2 en la casa del líder Cruz Azul en el torneo Apertura del fútbol mexicano.

En la continuación de la décima jornada del campeonato, Homechenko hizo las dos dianas de los Gallos, en tanto por Cruz Azul anotaron el argentino José Paradela y el uruguayo Gabriel "Toro" Fernández .

MEX3707. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 24/09/2025.- Santiago Damian Homenchenko de Querétaro celebra un gol este miércoles, en un partido del torneo Apertura 2025 de la Liga MX entre Cruz Azul y Querétaro en el estadio Olímpico Universitario en Ciudad de Méx

En el primer tiempo, Cruz Azul, que llevaba siete victorias seguidas, tuvo la posesión de la pelota 82 % contra 18 % de su rival, pero le sirvió de poco porque se fue al descanso con desventaja, por un error de Mier, quien volvió a sacar su perfil de portero crecido y regaló un gol.

Paradela aceptó un servicio de Luka Romero y de zurda puso el 1-0, en el minuto 14. Parecía una tarde-noche de paseo para los celestes, pero en el 20 el equipo confirmó sus deficiencias en jugadas a balón parado; Homechenko aprovechó la facilidad en la marca y de zurda empató el duelo:

Kevin Mier, uno de los responsables de la eliminación del Cruz Azul en el pasado torneo Clausura, volvió a las andadas. Confiado, salió de su posición, lo cual aprovechó Homenchenko con un remate de unos 60 metros que pasó por encima del arquero y entró a la puerta para el 1-2.

Los Azules salieron revolucionados al segundo tiempo, pero se encontraron con un rival ordenado atrás, que incluso comenzó a pisar el área rival, lo cual incendió a los hinchas que ofendieron a Mier y entonaron el grito homofóbico, común en la liga por parte de aficionados si su equipo no domina.

MEX3721. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 24/09/2025.- Gabriel Fernández (c) de Cruz Azul disputa el balón con Santiago Damian Homenchenko de Querétaro este miércoles, durante un partido de la Liga MX entre Cruz Azul y Querétaro en el estadio Olímpico Universit Gabriel Fernández de Cruz Azul disputa el balón con Santiago Damián Homenchenko de Querétaro Foto: EFE

Cuando los Gallos mejor lucían, el ecuatoriano Jhojan Julio fue expulsado en el 62 por juego violento sobre el colombiano Willer Ditta y dejó a su equipo con 10 hombres en la cancha, ventaja que le duró 13 minutos a los locales porque en el 75 Luka Romero recibió una tarjeta roja por el cuadro de casa.

Cruz Azul insistió en atacar, hasta que en el minuto 83 el Toro Fernández anotó de derecha el 2-2:

Aunque en la parte complementaria se perdieron, si acaso, cinco minutos, los oficiales agregaron 14 minutos, lo cual ratificó la anarquía del arbitraje que necesitó del VAR para decretar las dos expulsiones.

Cruz Azul se mantiene como líder con siete triunfos, tres empates y 24 puntos, dos encima del Monterrey de Sergio Ramos, que recuperará el liderato, si derrota esta noche al Toluca.

Lo que dijo el DT de Querétaro tras el gol

El entrenador de Querétaro, Benjamín Mora, dijo este miércoles que pidió a sus jugadores presionar las salidas del portero de Cruz Azul, el colombiano Kevin Mier, para buscar goles en el partido del Torneo Apertura mexicano que empataron 2-2.

"Lo hablamos en la semana, les dije que teníamos que estar atentos para sorprender a Kevin por sus salidas, ya que nosotros tenemos jugadores de muy buena pegada y nos salió", dijo el técnico tras el partido de la décima jornada del Apertura.

Mora se refirió al segundo gol de Homenchenko que les dio la ventaja, en el que desde la banda, varios metros antes de la media cancha, vio adelantado a Mier y remató al fondo de la red.

"Ese 1-2 era impensable para todos, pero desgraciadamente no aguantamos la presión ante el equipo más poderoso de este país, al menos en el papel; nosotros como equipo humilde les hicimos partido, los vulneramos, teníamos la victoria, la olimos, pero se nos fue en la parte final", explicó.

"Fue un error", dijo el DT de Cruz Azul

El argentino Nicolás Larcamón, entrenador de Cruz Azul, quitó hierro este miércoles al protagonismo de su arquero, el colombiano Kevin Mier, en el gol decisivo para el empate 2-2 que cedió su equipo a Querétaro.

"Fue un accidente, más que un error. Es un gol espectacular con cierta responsabilidad del guardameta, pero por encima veo la ejecución del rival. Invito a nuestra afición a respaldar a Kevin porque ha sido fundamental en los tiempos recientes", dijo el técnico al final del encuentro.

Cruz Azul tomó ventaja gracias al argentino José Paradela. El visitante dio la vuelta con doblete del uruguayo Santiago Homenchenko. En la segunda parte La Máquina igualó con gol del uruguayo Gabriel Fernández.

Como ha hecho otras veces, Larcamón defendió a Mier, apuntado como responsable de la eliminación de Cruz Azul en el pasado torneo Clausura. Hoy, el portero se encontraba tan adelantado que quedó corto en su intento de regresar para atajar el disparo de Homenchenko.

"Para mí, hay demasiadas opiniones en los medios con críticas muy incisivas contra Kevin, él está consciente de que ha cometido algunos errores en instancias importantes, pero creo que hoy no fue sólo responsabilidad de Kevin, sino acierto del tirador", declaró el entrenador.

EFE