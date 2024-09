El golazo del uruguayo Protesoni a Real Madrid que le puso nervios al final del partido en el Santiago Bernabéu

"Hicimos un gran partido hasta el minuto 80 pero en dos fallos de concentración nos metieron dos goles. Hay que buscar el lado bueno del partido, hemos hecho muchas cosas bien", resumió Lucas Vázquez, capitán por primera vez en el Santiago Bernabéu.

Con este triunfo el Real Madrid (2º) se sitúa con 17 puntos, a uno del líder Barcelona, que el miércoles recibe al Getafe (19º).

No se había cumplido el primer minuto cuando Vinicius rompió por la izquierda, desbordó al uruguayo Santiago Mouriño, y sirvió para que Lucas Vázquez, sustituto de Dani Carvajal en el lateral derecho y como capitán, apareciera como un ariete en el área para abrir el marcador.

Mbappé firmó el 2-0, su quinto tanto en la Liga, el más espectacular desde que aterrizó en España: tocó de tacón para Jude Bellingham, que le devolvió al espacio para que el francés se encargara de lo demás, regate letal y disparo pleno de confianza.

Hasta ahora, a pesar de las cifras, la estrella francesa había multiplicado los remates ansiosos, precipitados, sin el 'timing' de los elegidos.

Real Madrid's English midfielder #05 Jude Bellingham talks with Alaves' Uruguayan defender #12 Alvaro Mourino during the Spanish league football match between Real Madrid CF and Deportivo Alaves at the Santiago Bernabeu stadium in Madrid on September 24,

Cruce de Santiago Mouriño con Bellingham

Foto: AFP