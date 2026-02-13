Arda Güler negó sufrir acoso laboral en el Real Madrid: "Siempre he considerado este lugar como una familia"

El futbolista turco Arda Güler usó sus redes sociales para negar las declaraciones de su compatriota Serhat Pekmezci , una persona "importante" en sus inicios de su carrera deportiva, quien aseveró recientemente que el de Altindag sufre "acoso laboral" en el Real Madrid , al que, sin embargo, este considera su "familia" .

"He seguido con tristeza las recientes declaraciones públicas realizadas por el exjefe de scouting, el Sr. Serhat Pekmezci , quien desempeñó un papel importante al comienzo de mi carrera. Desde mi primer día, he sido recibido con mucha calidez por todos en este club, y siempre he considerado este lugar como una familia . Estoy extremadamente orgulloso de ser jugador del Real Madrid y deseo defender este escudo durante muchos años más", escribió Güler en su cuenta oficial de Instagram.

El futbolista merengue indicó que el Real Madrid tiene "un equipo muy fuerte" y se mostró "feliz y honrado de compartir vestuario" con sus compañeros.

"Solicito amablemente que no se preste atención a ningún comentario o informe escrito o expresado sobre este asunto ", completó.

EUROPA El Real Madrid, la UEFA y los clubes europeos llegan a un acuerdo para el fin de la Superliga

TURQUÍA Exentrenador de Arda Güler dijo que el futbolista turco "está sufriendo acoso laboral en el Real Madrid": sus polémicas declaraciones contra el club español

Las declaraciones de Pekmezci sobre Arda Güler

Con esta publicación, Güler salió al paso de las declaraciones de Pekmezci en el medio turco 'Sports Digitale', en las que aseguró que aquel sufre acoso laboral en el Real Madrid.

"Aunque el Real Madrid es un megaclub, Arda Güler está sufriendo mobbing (acoso laboral). No es que se quejara conmigo, pero sabía que esto pasaría. Le dije que tuviera paciencia", expresó.

Pekmezci no dudó en señalar a quien considera los responsables del mobbing (hostigamiento al que, de forma sistemática, se ve sometida una persona en el ámbito laboral) contra Güler: "El acoso venía de los jugadores. Hay un grupo allí que no ha podido aceptar a Arda; por desgracia, son jugadores con un ego muy alto", expresó.

"Arda es muy paciente y consciente, pero incluso él ha empezado a rebelarse, pensando: '¿Por qué siempre yo?'", detalló Serhat sobre la postura del propio futbolista.

El preparador turco habla de toxicidad dentro del vestuario del Real Madrid que este año han conseguido el despido a Xabi Alonso como entrenador y que han hecho que técnicos como Jürgen Klopp no quieran firmar por el conjunto blanco. "Dijo que algunos jugadores necesitan irse para que él llegue. Por eso también se fue Xabi Alonso", explicó.