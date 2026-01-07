El insólito blooper de un futbolista argentino en su presentación como nuevo jugador de un club de Ecuador: mirá el video

El insólito blooper del Kitu Díaz en su presentación como nuevo jugador de Guayaquil City

Damián Kitu Díaz es uno de los máximos referentes de los últimos tiempos en el fútbol de Ecuador . El argentino nacionalizado ecuatoriano de 39 años confirmó su regreso al fútbol de ese país para jugar en el Guayaquil City, pero su presentación no salió según lo planeado.

El enganche llegó a su nuevo club luego de pasar sin pena ni gloria por Banfield , donde solo jugó cuatro partidos en el primer semestre de 2025 antes de irse del club por motivos personales en junio.

Después de seis meses sin club, Guayaquil City contrató al jugador para competir en la Serie A en la temporada 2026. Este martes por la tarde el jugador fue presentado en el estadio Christian Benítez de Guayaquil con público presente en las tribunas, y en el evento Díaz protagonizó uno de los bloopers del 2026.

Tras firmar una pelota, el histórico futbolista del Barcelona de Guayaquil se aprontó para lanzarla al público, pero dudó y terminó tirándose un sombrero a si mismo.

En el segundo intento, Díaz pateó con fuerza la pelota, pero no con altura, y el balón terminó impactando de lleno en una persona que seguía la presentación a metros del futbolista.

La situación generó la risa del propio "Kitu", que tras lograr lanzar la pelota a las gradas en el tercer intento se dio vuelta y no lanzó ninguna pelota más.