El Observador / Fútbol Internacional / VIDEO

El insólito blooper de un futbolista argentino en su presentación como nuevo jugador de un club de Ecuador: mirá el video

Damián Kitu Díaz fue presentado como nuevo futbolista del Guayaquil City de Ecuador, luego de seis meses sin club tras su salida de Banfield

7 de enero 2026 - 10:29hs

El insólito blooper del Kitu Díaz en su presentación como nuevo jugador de Guayaquil City

Video: ECDF

Damián Kitu Díaz es uno de los máximos referentes de los últimos tiempos en el fútbol de Ecuador. El argentino nacionalizado ecuatoriano de 39 años confirmó su regreso al fútbol de ese país para jugar en el Guayaquil City, pero su presentación no salió según lo planeado.

El enganche llegó a su nuevo club luego de pasar sin pena ni gloria por Banfield, donde solo jugó cuatro partidos en el primer semestre de 2025 antes de irse del club por motivos personales en junio.

Después de seis meses sin club, Guayaquil City contrató al jugador para competir en la Serie A en la temporada 2026. Este martes por la tarde el jugador fue presentado en el estadio Christian Benítez de Guayaquil con público presente en las tribunas, y en el evento Díaz protagonizó uno de los bloopers del 2026.

Tras firmar una pelota, el histórico futbolista del Barcelona de Guayaquil se aprontó para lanzarla al público, pero dudó y terminó tirándose un sombrero a si mismo.

En el segundo intento, Díaz pateó con fuerza la pelota, pero no con altura, y el balón terminó impactando de lleno en una persona que seguía la presentación a metros del futbolista.

La situación generó la risa del propio "Kitu", que tras lograr lanzar la pelota a las gradas en el tercer intento se dio vuelta y no lanzó ninguna pelota más.

El jockey Martín Valle celebra el haber ganado el Gran Premio Ciudad de Montevideo presidente Jorge Batlle en Maroñas en la jornada del Gran Premio Ramírez 2026
TURF

Mirá todo el resumen, carrera tras carrera de lo que fue la gran fiesta hípica que conformó las 20 competencias para el Gran Premio Ramírez 2026

Nacional fichó a Aldo Cauteruccio, chef de la selección uruguaya, para la cocina de Los Céspedes; mirá lo que dijo Jadson Viera a Referí y la opinión de Luis Suárez en 2022
NACIONAL

Nacional fichó a Aldo Cauteruccio, chef de la selección uruguaya, para la cocina de Los Céspedes; mirá lo que dijo Jadson Viera a Referí y la opinión de Luis Suárez en 2022

Mario Saralegui 
FÚTBOL

El duro tuit de Mario Saralegui por Peñarol para que "cuiden el cuadro, con el Manya no se jode", que habla de "la gallina" y que luego borró

Washington Aguerre, arquero de Peñarol
PEÑAROL

La decisión del Consejo de Liga sobre las sanciones que arrastran para 2026: cuándo cumplirá Washington Aguerre los dos partidos de suspensión con Peñarol

