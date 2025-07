El súper Chelsea campeón del Mundial de Clubes: así se produjo la millonaria transformación de un coloso en letargo

"Solo tenemos que dejar que el proceso siga su camino y dar tiempo a los jugadores jóvenes para que pasen de ser grandes talentos individuales a formar un equipo", dijo el magnate en una entrevista el 2 de abril de 2024 en Forbes, mientras el equipo se situaba undécimo a ocho puntos del sexto.

Para calmar las aguas revueltas, la propiedad del club impulsó un ambicioso plan de gasto en fichajes que se eleva a 1.160 millones de libras (1.357 millones de euros) entre las temporadas 2022/23 -cuando el club cosechó su peor resultado en la Premier League desde 1993 con un duodécimo puesto- y el presente ejercicio.

Si se compara con lo ingresado por ventas, unas 490 millones de libras (575 millones de euros), reflejan un gasto neto que alcanza los 670 millones de libras (782 millones de euros).

Pese a este elevado gasto, los constantes cambios de entrenador -hasta cinco en tres campañas-, y la acumulación de futbolistas con los que no se contaba -el pasado verano la primera plantilla del club llegó a tener 42-, no se alcanzó el objetivo último de la nueva propiedad: tocar plata.

Y frente a esta astronómica cifra, Boehly intentó ponerse el cinturón en otras partidas, como en el monto destinado a los aficionados tras retirar la ayuda para autobuses que permitía a los seguidores 'blues' viajar por 10 libras (11,70 euros) a los partidos fuera de casa, medida que fue fuertemente criticada por la hinchada.

Detrás del poderoso caballero don dinero hay una ristra de "jugones" sin los que este Chelsea no se hubiera convertido en el segundo club londinense en cosechar una Liga Conferencia, o convertirse en el único club del mundo en hacerse con todos los títulos relevantes que un equipo de fútbol puede conseguir -si se considera el remozado Mundial de Clubes como un nuevo título-.

El ecuatoriano Moisés Caicedo, el fichaje más caro de la historia de la Premier League, el argentino Enzo Fernández, que no ha perdido una final internacional que haya disputado, o el británico Cole Palmer, esencial en la goleada al PSG, son solo una muestra de la ristra de talentos con los que Maresca se ha valido para hacer de un equipo en declive uno ganador en poco más de 12 meses.

20250713 FBL - WC - CLUB - 2025 - MATCH63 - CHELSEA - PSG (From L) Chelsea's English defender #24 Reece James, Chelsea's English midfielder #10 Cole Palmer and Chelsea's Brazilian forward #20 Joao Pedro celebrate after Chelsea's English midfielder #10 Col

Reece James, Cole Palmer y Joao Pedro

Foto: Franck Fife / AFP