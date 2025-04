Es igual: mirá las impresionantes fotos de la imagen de Kylian Mbappé que se estrenó en el museo Madame Tussauds de Londres

A waxwork model of French football player Kylian Mbappe is pictured during a photocall to promote its unveiling at Madame Tussauds in central London on April 3, 2025. JUSTIN TALLIS / AFP

A waxwork model of French football player Kylian Mbappe is pictured during a photocall to promote its unveiling at Madame Tussauds in central London on April 3, 2025. JUSTIN TALLIS / AFP La imagen de Kylian Mbappé que se estrenó en el museo Madame Tussauds de Londres Foto: AFP

"Déjenme presentarles a mi gemelo", comentó Mbappé, sonriente, junto a su clon de cera, el 27 de marzo en Instagram.

La directora del estudio del museo londinense, Jo Kinsey, encargada de supervisar y dirigir el proceso de creación de las figuras de cera del Madame Tussauds, mostró su satisfacción con la reacción del exjugador del PSG.

"Fue fantástico. Dijo que se sentía honrado, pero somos nosotros quienes realmente estamos honrados. Sí, le gustó mucho" la estatua, comentó Jo Kinsey a la AFP.

Kinsey se mostró también satisfecha con la reacción del público en las redes sociales ante la figura de cera del futbolista.

"Hubo una cantidad enorme de comentarios preguntando cuál de los dos era el verdadero Mbappé", dijo Kinsey.

Antes de realizar la estatua, un equipo de artistas se reunió con el futbolista durante varias horas, para tomar "cientos" de medidas (cabeza, estatura, ojos, orejas) y fotos para capturar exactamente sus características, explicó Jo Kinsey.

La directora del estudio del museo londinense añadió que incluso se realizó un escaneo dental al futbolista.

"Durante este encuentro, hablamos sobre la pose, el estilo", relató la responsable, añadiendo que Mbappé, "superestrella mundial, ícono, futbolista excepcional" merece su espacio en el museo.

Kylian Mbappé ya tenía su estatua de cera en el Madame Tussauds de Berlín y en el Grevin de París.

AFP