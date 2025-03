"Está sufriendo, fue a un mercado que no era para él y no lo cuidaron": Sergio Markarian y sus motivos del bajón de Darwin Núñez en Liverpool

El entrenador Sergio Markarian , de 81 años, dio su opinión sobre el presente futbolístico de Darwin Núñez , delantero del Liverpool de Inglaterra. El futbolista no tiene una buena temporada en los Reds, y el martes pasado falló su penal en la definición frente al PSG por la Champions League, lo que acrecentó las críticas.

Según Markarian, "el chico que está sufriendo, paga el precio de haber ido a un mercado que no era para él . Es un chico con un nivel de preparación que hubiese merecido otro cuidado, fue a un lugar difícil, un idioma complicado, una cultura complicada y una exigencia de rendimiento por los antecedentes del equipo al que va, porque ahí estuvo Luis Suárez y fue figura", expresó el DT en Carve Deportiva.

"En la selección lo van a cuidar"

Agrego que todo lo que mencionó "lo obligaban a un altísimo rendimiento, y con un contexto que no era muy favorable. Eso le está jugando en contra en algunos momentos, no tienen con él la consideración que tienen con otros, y él ya no se con que respaldo tiene alrededor que le permita superarse".