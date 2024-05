Federico Valverde: cómo llega a la final de Liga de Campeones, "triste" por el adiós de Kroos y la sonrisa con Roberto Carlos

"Me siento increíble”, dijo . “Estoy viviendo el momento de una forma muy ilusionante junto a familiares que han venido desde Uruguay. Me empiezan a llegar mensajes de todos los lados, de primos, tíos”, comentó.

Además, pidió el apoyo de los hinchas. "Es el último partido, agradecemos por el ánimo. Será un día especial el sábado".

Lo que dijo Federico Valverde sobre Tony Kroos

El uruguayo también fue consultado por Tony Kroos, su ídolo y compañero que jugará su último partido con Real Madrid y a nivel de clubes este sábado.

"Es muy triste”, dijo. “Es un jugador que me ha dado muchísimo. Sus palabras me daban mucho aliento. Me motivaba mucho sobre el campo y fuera. A mí me marcó mucho y siempre voy a estar agradecido".

El Media Day del Real Madrid: https://t.co/1WC8lJ1KmW pic.twitter.com/lLyW1lVgqU — Diario AS (@diarioas) May 27, 2024

Sobre su temporada, el uruguayo dijo que estaba muy conforme. “Fue muy especial por el protagonismo que fui agarrando. Este año me tocó jugar más retrasado. Soy un jugador de equipo y estoy para lo que quiera el entrenador. Estoy muy feliz por contribuir con trabajo y esfuerzo".

Además, habló sobre su puesto como doble pivote: "Me gusta llegar a ambas áreas. Disfruto mucho más el fútbol ahí", indicó.

Federico Valverde Federico Valverde en la previa de la final de la Liga de Campeones 2024 Foto: @realmadrid

Por último, en el cierre de la nota, Valverde tuvo un saludo con el ex Real Madrid Roberto Carlos, quien le deseó suerte.

“Suerte el sábado”, dijo el brasileño. “Muchas gracias y hala Madrid”, le respondió el uruguayo, lo que desató las risas.