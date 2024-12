Federico Valverde mostró su paso de baile al ensayar un festejo con Jude Bellingham en la práctica de Real Madrid; mirá el video

"Hay quien puede verlo como una inseguridad, pero nosotros lo vemos como un acto de responsabilidad y altruismo", aseguró el entrenador en rueda de prensa en la víspera de su enfrentamiento al Athletic Bilbao en el estadio San Mamés de este miércoles a las 17:00 por LaLiga.

"Cuando un jugador de esa calidad, con la mejor calidad del mundo, cede el penalti, eso es un acto de altruismo que todos en el club le damos muchísimo valor", prosiguió.

Por otro lado, Ancelotti definió al conjunto vasco como "un equipo intenso, muy bien organizado y con cualidades individuales".

Real Madrid's Uruguayan midfielder #08 Federico Valverde controls the ball during the Spanish league football match between Club Deportivo Leganes SAD and Real Madrid CF at the Estadio Municipal Butarque

Federico Valverde

Foto: Óscar Del Pozo / AFP