"Jamás imaginé que eso pasara": la sorpresa del jugador que cambió la camiseta con Luis Suárez

“Le dije antes del partido: ‘Lucho, ¿me la puedes intercambiar?’, y me respondió que no había problema”, contó Cuello en conferencia de prensa, luego del partido. Pero lo que no esperaba era que el Pistolero lo recordara al final del encuentro y además, le pidiera su camiseta.

“Él me la pidió y es algo que no voy a olvidar. No esperé que me la pidiera, y no lo pensé ni dos segundos. Jamás imaginé que esto pasaría”, confesó con una sonrisa