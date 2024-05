Jurgen Klopp habló sobre los rumores del pase de Darwin Núñez de Liverpool a Barcelona

Pero Klopp, a quien solo le quedan dos partidos en el banco del Liverpool, dijo que no había ninguna conversación interna en el club sobre el atacante, cuyo contrato acaba en 2028.

¿Qué dijo Klopp sobre los rumores que involucran a Darwin Núñez?

"No hay rumores, deben ser externos porque no sé nada al respecto", dijo a la prensa.

"Lo hace todo bien y luego el balón no entra, es algo muy duro para un jugador joven", dijo. "Es realmente duro por sus propias expectativas. Tiene muchas en sí mismo".

Embed Jurgen Klopp with a big defence of Darwin Nunez pic.twitter.com/T96UzC9nMB — BBC Sport (@BBCSport) May 10, 2024

"El problema es que es tan bueno que se ve constantemente en esas grandes situaciones, obviamente si no fuera tan bueno no tendría grandes ocasiones y la gente diría que no es bueno", continuó el alemán.

El Liverpool, que visitará al Aston Villa el lunes, todavía tiene opciones matemáticas a ganar la Premier League, pero necesita para ello que Arsenal y Manchester City no ganen sus duelos del fin de semana.

AFP