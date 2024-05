Kylian Mbappé confirmó que se va del París Saint Germain; se acerca al Real Madrid

También dedicó unas palabras a los aficionados: "Sé que no soy el jugador más expresivo, que no he estado al nivel del cariño que me habéis mostrado".

Kylian Mbappé, goleador histórico del PSG

"Con mis cualidades y mis defectos he intentado dar la mejor versión de mi mismo", subrayó. "Vamos a terminar este año con un nuevo trofeo" (la Copa de Francia, cuya final el PSG disputará el próximo 25 de mayo frente al Lyon), agregó.

En el PSG, Mbappé ha logrado en siete temporadas un total de seis ligas y tres Copas de Francia (y podría lograr la cuarta), y se ha convertido en el máximo goleador histórico del club, con 255 tantos y 95 asistencias en 305 partidos en todas las competiciones.

El próximo domingo jugará su último encuentro en casa del PSG, un partido de liga ante el Toulouse.

Kylian Mbappé llegó a PSG en la temporada 2017/2018

Mbappé llegó al PSG en el cierre del mercado de inicio de temporada 2017-2018, procedente del Mónaco. Desde entonces ha conseguido un palmarés impresionante con el club parisino, con seis títulos de la Ligue 1 (2018, 2019, 2020, 2022, 2023 y 2024), que sumó al que logró con el Mónaco en 2017. Además ganó tres veces la Copa de Francia con el PSG (2018, 2020, 2021).

Ha sido en estos años con el PSG cuando Mbappé ha pasado de joven promesa a superestrella internacional de primera fila, especialmente con el título mundial con Francia en 2018.

d4808af002cab6c1ac8d1d5725fd5fd49947e3e0-jpg..webp Kylian Mbappe EFE/EPA/Teresa Suárez

Su última temporada en el PSG se ha visto marcada por la sensación continua de estar ante una despedida.

Empezó el curso siendo apartado durante un tiempo del grupo, a mediados de 2023, por su negativa a activar una opción de su contrato que le permitía seguir un año más, hasta junio de 2025.

Fue luego reintegrado al grupo y disputó ya con él la temporada.

En febrero, la prensa francesa ya publicó que el jugador había informado a los dirigentes del club que no iba a renovar el contrato y que se iría en junio, por lo que su marcha del PSG se daba por hecha desde hace meses.

Aunque Mbappé no desveló en ningún momento, y tampoco en su mensaje en vídeo de este viernes, su futuro destino, la prensa española publica desde hace meses que el jugador francés cerró un acuerdo para unirse al Real Madrid desde el 1 de julio.