La abismal diferencia de montos millonarios en dólares a los campeones en Brasil, con Uruguay, que igualmente supera a Argentina

El club que la gane entre Atlético Mineiro y Botafogo el próximo sábado a la hora 17 en el Estadio Más Monumental de Buenos Aires, obtendrá solo por ganar esa final, US$ 23.000.000, a lo que hay que sumarle, todo lo que ya lleva ganado.

Como informó Referí en marzo pasado, el ganador de la Libertadores percibirá más que el vencedor de este año de la Champions League, que fue Real Madrid, que obtuvo US$ 21.700.000.

A su vez, Racing de Avellaneda, por haber ganado el pasado sábado la Copa Sudamericana, obtuvo como premio por la final, US$ 6.000.000.

El informe de Top Mercato Latam, explica las diferencias entre Brasil y Argentina.

Los montos de los ganadores de los distintos torneos en esos países, son los siguientes:

Copa Brasil: US$ 13.800.000

Campeonato Brasileiro: US$ 10.000.000

Liga Profesional del Fútbol argentino: US$ 500.000

Copa Argentina: US$ 140.000

En Uruguay, el club que se corona campeón uruguayo percibe US$ 1.000.000.

A su vez, como informó Referí, el ganador de la Copa AUF Uruguay cobrará US$ 150.000, pero no en efectivo, sino en infraestructura.