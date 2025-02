La bengala que cayó a la cancha en el clásico de Ecuador Emelec vs Barcelona y la decisión diferente a lo que ocurrió en Nacional vs Peñarol; mirá el video

Bengala en Emelec vs Barcelona

El fútbol ecuatoriano se vio salpicado por la violencia en una nueva edición del “clásico del astillero” que este martes disputaron Emelec vs Barcelona , en la “Explosión Azul”, el encuentro que el primero de esos equipos realiza al comenzar la temporada y presentar a su plantel .

El explosivo estalló en el campo de juego cerca de jugadores de ambos equipos y Contreras cayó al piso tras el estruendo, alejándose del lugar tomándose el rostro.

El partido se detuvo y siguieron cayendo objetos, por lo que ingresaron efectivos policiales y formaron un cordón en el campo de juego frente a la hinchada local.

La decisión tras la bengala

A los 60 minutos el partido Emelec vs Barcelona quedó suspendido y los jugadores se retiraron de la cancha.

“La fiesta del fútbol, un partido entre hermanos del astillero no puede verse salpicada por la violencia. Lamentable lo sucedido en la Explosión Azul, que no permitió que se jueguen todos los 90 minutos. Agradecemos a la directiva del Emelec por todas las atenciones que nos dieron en su estadio y que estos hechos como los que se vivieron hoy, no causen divisiones”, señaló Barcelona.

Los jugadores de Barcelona intenta ingresar a los camerinos pero no pueden por el peligro de los objetos que son lanzados



Vía: @karolinadavilac

Emelec, por su parte, también repudió los hechos con un extenso comunicado.

Comunicado oficial

Similar a la bengala en el clásico uruguayo

La situación fue parecida a la que ocurrió el pasado 26 de enero en Uruguay, en el clásico Nacional vs Peñarol por la Supercopa Uruguaya en el Estadio Centenario, donde desde la hinchada aurinegra se tiró una bengala al campo de juego, sin que estallara en la cancha debido a que rebotó y salió hacia otro sector.

Pero a diferencia de lo ocurrido en Ecuador, en el clásico uruguayo por fortuna no hubo lesionados por la bengala y el partido no se suspendió.