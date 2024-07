La confesión de Rodrigo Aguirre en México: "Me estaba lastimando porque lo más fácil es rendirse"

Durante estos meses, se refugió en el apoyo de su familia y en el coaching mental, como él mismo lo dijo en una entrevista a Mediotiempo.

La confesión de Rodrigo Aguirre

En la entrevista, el delantero uruguayo se abrió para contar cómo vivió esos malos momentos en Monterrey.

"Es solo una estadística, si te pones a pensar en esos 15 meses cuántos partidos jugaste, qué te pasó durante esos 15 meses. No era que no tratara de pensarlo, pero no lo pensaba todo el día. Empecé a ver las otras cosas que hacía bien, cómo era cuando jugaba, cuando no jugaba, que hacía cuando acababa de entrenar y empecé a ver las otras cosas buenas que hacía", comenzó diciendo.

Y añadió: "Empecé a ver que era mucho más que una persona que tenía que hacer gol. Sentía que era muy suficiente en todas las cosas que hacía, que siempre apoyaba a mis compañeros, tratando de ser positivo, de ver en qué podía ayudar, entrenaba más de lo que jugaba. El gol va a entrar cuando menos lo pienses, y me preparé para estar acá y en 10 minutos hacer un gol; me enfoqué en las cosas buenas y no en las cosas malas".

20240721 Rodrigo Aguirre con América de México Rodrigo Aguirre con América de México

"Es una pelea constante con tu ego. Me ayudó mucho el coaching. Yo era una persona que erraba y yo mismo me castigaba mucho, tenía ese hábito, y empecé a cambiarlo, te lo resumo en el partido pasado, 5 minutos y tengo un mano a mano, me llevo al arquero y me la sacan en la línea, y quizás en otras situación de mi vida, hubiera dicho: ‘Ah, Rodrigo, qué malo que eres, ¿cómo vas a errar ese gol?’, y no, dije: ‘Dale Rodrigo, vas a tener otra y la vas a meter’, me lo repetí todo el tiempo, hasta que quedó".

Aguirre terminó diciendo: "Con mi coach lo hablaba mucho. Es imposible que la gente te trate o hable bien de ti cuando te equivocas, cuando eres el primero en castigarte, creo que el entorno me estaba mandando un mensaje, que el que me estaba lastimando más, era yo, empecé a cambiar eso, no fue fácil, porque lo más fácil es rendirse. Soy un convencido de que las cosas pasan por algo, si hoy se me presentó la oportunidad de venir a este club es porque empecé a quererme y las cosas se me fueron abriendo".