En los últimos días y como informó Referí, en Inglaterra dicen que un club saudí lo quiere para jugar el Mundial de Clubes de junio pagando un precio astronómico.

La cruda reflexión de un exjugador de Liverpool sobre el futuro de Darwin Núñez en el club cuando está a punto de ser campeón de la Premier League

En las últimas horas, el exjugador de Liverpool, Danny Murphy fue consultado acerca de Darwin Núñez y su futuro en el club.

"Me sorprendería mucho que se quedara", dijo el exfutbolista a talkSPORT.

Y añadió respecto a los próximos fichajes de julio: "Creo que la mayor parte de la actividad se centrará en la delantera. Darwin se irá, me sorprendería que se quedara porque (Arne) Slot simplemente no lo cuenta. No le da minutos. También se habla de (Diogo) Jota, no por su capacidad goleadora, sino porque está lesionado constantemente".

Danny Murphy ganó seis títulos con Liverpool en el pasado. En 2001, consiguió la FA Cup, la Copa de la Liga, la Supercopa Inglesa, la Copa UEFA y la Supercopa de Europa, mientras que en 2003, obtuvo la Copa de la Liga.