La decisión de Fluminense con el polémico Felipe Melo, quien fue hincha de Nacional en el último clásico ante Peñarol

"Ya conversamos y le comunicamos que no sigue con nosotros como jugador del Fluminense", dijo Mário Bittencourt en una rueda de prensa celebrada en la sede del equipo en Rio.

“Él había quedado con una requisitoria judicial en Uruguay y no había vuelto. Algunos jugadores de Peñarol fueron procesados por aquella trifulca. El vicepresidente de Palmeiras, que es amigo mío, me pidió que le diera una mano a Felipe y se la di, como abogado. Lo representé a nivel de Fiscalía y por suerte no tuvo inconvenientes para venir a esa final”, explicó Balbi.

“Sigo hablando con él y cada tanto nos mandamos mensajes. Siempre me dice: ‘Presi, a ver cuándo me llevas a jugar’. Yo le digo que está un poco grande, y él me dice que está jugando en Brasil”, agregó a Minuto uno de radio Carve Deportiva.

Quiere ir al Mundial de Clubes

Uno de los líderes del plantel que ganó las primeras Copa Libertadores (2023) y Recopa Sudamericana (2024) del Flu, Felipe Melo había hecho público su deseo de disputar el ampliado Mundial de Clubes con el cuadro carioca antes de retirarse a finales de 2025.

Ese torneo, al que el tricolor clasificó por haber ganado la Libertadores del pasado año, se celebrará en Estados Unidos entre junio y julio próximos.

Pero el contrato del zaguero vence el 31 de diciembre y no será renovado, según Bittencourt, por lo que el futuro del temperamental central y volante es una incógnita.

"Estoy de vacaciones (...) Después converso con ustedes con calma", reaccionó el futbolista en una historia en su cuenta en Instagram.

El presidente del Fluzão abrió las puertas para que el ahora excapitán, quien ha manifestado su interés en convertirse en entrenador, pueda "ayudar en otras cosas" dentro de la institución, entre ellas la formación de nuevos talentos.

"No hay nada decidido, puede ser incluso que él no siga vinculado al club. No sé lo que él habrá decidido para su carrera. Con seguridad va a recibir propuestas para jugar", agregó.

El otrora jugador de la 'Canarinha' perdió terreno en el Fluminense, que esta temporada estuvo al borde de descender a la segunda división, desde la llegada del exseleccionador brasileño Mano Menezes en julio.

Melo defendió al elenco carioca desde 2022 tras haber pasado por equipos europeos como el Inter de Milán, la Juventus de Turín, la Fiorentina y el Galatasaray.

Con la selección de Brasil disputó el Mundial de Sudáfrica de 2010, en el que Países Bajos eliminó a los pentacampeones del mundo en cuartos.

Tras la cita mundialista, no volvió a ser convocado por la 'Seleção', con la que disputó 22 partidos y anotó dos goles.

