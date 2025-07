La decisión de Napoli por Darwin Núñez; mirá lo último que informan en Italia de la negociación con Liverpool por el goleador uruguayo

Pero la gran traba en la negociación siguen siendo los números millonarios, tanto con lo que pretende Liverpool, como con las aspiraciones salariales del uruguayo.

Según Corriere, el salario de Darwin Núnez ronda los 5.5 millones de euros por temporada, para lo que Napoli busca un acercamiento con el jugador.

Darwin Núñez y Lorena Mañas en los boxes de Ferrari Darwin Núñez y Lorena Mañas en los boxes de Ferrari

En tanto, los reds tiene como piso de venta para el uruguayo una base de 60 millones de euros.

Liverpool no está dispuesto a ceder ya que ha hecho compras millonarias, por más de US$ 200 millones, en este período de pases: el lateral derecho neerlandés Jeremie Frimpong (US$ 39,7 millones según la prensa), el talentoso centrocampista alemán Florian Wirtz (US$ 150 millones según la prensa), ambos procedentes del Bayer Leverkusen, y el lateral izquierdo Milos Kerkez (US$ 55 millones según la prensa), internacional húngaro de 21 años de Bournemouth.

Este miércoles el equipo de Anfield se aseguró ingresos al vender al central Jarrell Quansah al Bayer Leverkusen 40 millones de euros.

Pese a esas duras condiciones en la negociación, Corriere destaca que Napoli nunca ha renunciado a la idea de reforzar su ataque con el uruguayo de 26 años