La cruda denuncia de Yamila Badell y sus compañeras de SD Huesca en el fútbol femenino de España: "Hemos sido engañadas y nuestra confianza traicionada"

Las medidas se adoptaron en el marco de un ERE que en la legislación española es un Expediente de Regulación de Empleo que es un procedimiento utilizado por las empresas en situaciones de crisis financiera a través del cual se buscan reducir gastos, reducir el personal y recortar las jornadas de trabajo.

Con dichas medidas, Huesca se quedó sin dirección general, dirección deportiva, secretaría técnica, team manager y delegada de campo y equipo. segunda entrenadora, videoanalista, utilera, responsable de metodología de la cantera femenina y preparador físico.

El 25% de los empleados abarcados por el ERE pertenecían al fútbol femenino, según revelaron las jugadoras en su carta manifestando que eso es un "claro ejemplo de desmantelamiento del fútbol femenino y envía un mensaje de desprotección y falta de compromiso hacia el deporte femenino".

Las jugadoras enumeraron las consecuencias de la medida adoptada por el club: "Vulnerabilidad laboral y personal, discriminación sistemática, incumplimiento contractual, impacto en la confianza y en nuestros proyectos de vida, sentimiento de engaño y pérdida de confianza en el proyecto, responsabilidad de las instituciones públicas, desprotección frente a otros equipos del club e impacto en la cantera y las niñas".

"Es profundamente decepcionante que, tras años de compromiso del principal patrocinador, CASADEMONT del GRUPO COSTA, incluyendo un préstamo para salvar al club este verano junto con el GRUPO ARQA, las primeras acciones de la nueva gestión de Ricardo Mur, respaldada por Jorge Costa, sean el desmantelamiento del fútbol femenino. Esto va en contra de los valores de apoyo al deporte femenino promovidos hasta ahora, y las jugadoras sentimos que hemos sido engañadas y nuestra confianza traicionada", expresaron.

Finalmente, hicieron un llamado en calidad de "urgente" a que la directiva del club, los órganos rectores del fútbol español y las instituciones públicas responsables en la delicada situación "conserven las condiciones laborales adecuadas, con el personal especializado y los recursos indispensables para nuestro desempeño profesional, hasta final de temporada; momento en el que el club podrá tomar las decisiones que considere oportunas sobre el futuro del equipo y nosotras podremos decidir con total claridad sobre nuestro futuro personal, laboral y deportivo".

"Solicitamos que se escuche nuestra voz y se tomen las medidas pertinentes para asegurar que situaciones como esta no se repitan. El fútbol femenino no puede seguir siendo una promesa incumplida. Somos profesionales, y exigimos ser tratadas como tal. No pedimos privilegios, sino condiciones justas y dignas para realizar nuestro trabajo en igualdad de oportunidades", agregaron para finalmente reclamar: "exigimos el respeto que merecemos como mujeres, como deportistas y como trabajadoras".

Mirá la carta completa que publicaron las jugadoras:

