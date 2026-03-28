La dura crítica de Lionel Scaloni tras el triunfo de Argentina por 2-1 ante Mauritania: "El equipo no estuvo bien en ningún momento"

Lionel Scaloni , entrenador de la selección Argentina , acudió a la conferencia de prensa posterior al triunfo de la Albiceleste por 2-1 ante Mauritania en La Bombonera y fue el primero en hacer autocrítica sobre el rendimiento de su equipo ante el elenco africano, asegurando que hay cosas para corregir.

Argentina derrotó 2-1 a Mauritania con goles de Enzo Fernández y de Nico Paz de tiro libre , con Lionel Messi comenzando desde el banco de suplentes. En el complemento, el elenco africano tuvo más remates al arco que la Albiceleste y sobre el cierre encontró el descuento, mediante el futbolista Jordan Lefort.

Tras el partido, Scaloni contó sus sensaciones en conferencia: " Preocupación en sí, no. Hay cosas para corregir como siempre y es mejor mirarlas ahora . Que pasen ahora es un poco mejor. Un poco por las pruebas, un poco también por ver cosas. No hicimos un buen partido. Eso lo tengo bastante claro . Este equipo puede jugar mucho mejor, es evidente. Hemos jugado mucho mejor que lo de hoy", comenzó.

En base a si el equipo se relajó en el segundo tiempo, con el resultado a favor, Lionel dijo: "No creo que sea por eso. No se jugó bien el segundo tiempo, ni el primer tiempo. El equipo no estuvo en ningún momento bien. Eso está bueno decirlo. Hay que trabajar y corregir".

"El martes va a ser más o menos como hoy. Hay que seguir viendo, probando. Es un poco la idea de estos partidos. No sé la cantidad de jugadores, ahora no lo tengo en la cabeza. Mañana también haremos un ensayo con la Sub 20. Todo suma", agregó Scaloni, haciendo referencia al próximo compromiso amistoso que tendrá Argentina ante Zambia.

Con respecto a los rendimientos individuales, argumentó: "Individualmente no me voy a poner uno por uno. Todos los chicos que pudimos ver han aportado lo suyo. Es verdad que, cuando el equipo no juega un buen partido, es muy difícil rescatar o que uno se pueda salvar solo. Cuando el equipo juega bien, la mayoría o todos juegan bien. Pero en líneas generales, sobre todo los chicos que han debutado, no es fácil debutar con la camiseta de la Selección, han dado lo suyo y lo veremos el siguiente partido también".

Lionel Scaloni y la dura lesión de Joaquín Panichelli

El entrenador argentino habló sobre la lesión de Joaquín Panichelli en el entrenamiento, que sufrió la rotura de ligamentos de su rodilla en un momento espectacular de su carrera, siendo el máximo goleador de la Ligue 1 de Francia con el Racing de Estrasburgo.

"Lo de ayer fue muy triste. Tendría que haber empezado la conferencia con eso. Fue muy triste lo que vivimos ayer. Los compañeros han vivido eso. No sé si influye en esto o no. Te puedo asegurar que fue muy triste y no es justo. Como él dijo, no se lo merecía. No se lo merece ninguno. Pero, particularmente, él se estaba entrenando de una manera increíble, contagiando a todos sus compañeros. Si influye o no, puede que sí. Sinceramente fue algo muy feo que no se lo deseo a nadie. Los compañeros han estado ahí. Es una situación muy fea. Le mando un fuerte abrazo. Hemos estado hablando con él, es un chico que se merece lo mejor. Por desgracia se va a perder la oportunidad de jugar el Mundial", afirmó el DT.