La escandalosa confesión de un ex árbitro internacional: no le sacó amarilla a Lionel Messi a cambio de la camiseta argentina

El ex árbitro chileno Carlos Chandía, confesó en un programa de televisión que en la Copa América 2007 que se disputó en Venezuela, evitó mostrarle la tarjeta amarilla a Lionel Messi, para que no se perdiera la final, a cambio de la camiseta . "Messi se la quería sacar en la cancha y le dije, 'no, no, no, la espero en el camarín", dijo Chandía.

"Con Messi me costó no arbitrar la final de la Copa América, porque estaba a una amarilla de perderse la final de la Copa América del 2007, que se jugó en Venezuela. Yo había dado tres minutos de tiempo agregado, ganando Argentina 3-0 a México, y Messi, de la nada le entra una pelota y la corta con la mano. Pero en mitad de cancha, ninguna posibilidad de gol del equipo mexicano ni nada por el estilo", contó Chandía.

Expresó que "esa tarjeta amarilla me significó no arbitrar la final en Venezuela", pero se llevó la camiseta del futbolista argentino.

"Messi me la quería sacar en la cancha y le dije, 'no, no, la espero en el camarín. Y llegó al camarín con la camiseta, me la fue a dejar allá. No me acuerdo si jugaba con la 18".

messi.jpg Lionel Messi en la final de la Copa América 2007

En la final de la Copa América, Brasil le ganó 3-0 a Argentina. En el partido por el tercer puesto, México venció 3-1 a Uruguay.

Luego de retirarse del arbitraje, en el año 2009, Chandía se dedicó a la política y actualmente es alcalde de la ciudad de Coihueco.