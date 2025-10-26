La exquisita asistencia de cabeza de Rodrigo Bentancur para abrir el marcador en la victoria de Tottenham Hotspur de visita ante Everton por Premier League; mirá el video

Rodrigo Bentancur volvió a ser fundamental para Tottenham Hotspur en el área rival, ya que este domingo, colaboró con una gran asistencia para comenzar a encaminar la victoria de su equipo que derrotó como visitante 3-0 a Everton por una nueva fecha de la Premier League.

El volante de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, ya había resultado importante el fin de semana pasado.

Es que allí, abrió el marcador contra el arquero campeón del mundo con Argentina en el Mundial Qatar 2022, Emiliano "Dibu" Martínez con una linda volea, aunque luego terminaron perdiendo 2-1 como locales en Londres ante Aston Villa.

Rodrigo Bentancur volvió a ser titular en Tottenham Hotspur por otra fecha de la Premier League.

El uruguayo mantiene un muy buen nivel en la mitad de la cancha de su equipo y el técnico se lo reconoce.

Este domingo, cuando iban 18 minutos de la visita a Everton en la ciudad de Liverpool, Bentancur ganó muy bien en el segundo palo tras un córner ejecutado por Mohammed Kudus, y metió el balón hacia el centro del área.

Allí apareció el zaguero holandés Micky van de Ven para anotar el transitorio 1-0, y el primero de los dos tantos que convirtió en esta victoria por goleada, por 3-0.

Bentancur no solo fue titular, sino que disputó los 90 minutos en el conjunto londinense.

Con esta victoria, Tottenham Hotspur se encuentra en la tercera posición de la Premier League inglesa.