INGLATERRA

La exquisita asistencia de cabeza de Rodrigo Bentancur para abrir el marcador en la victoria de Tottenham Hotspur de visita ante Everton por Premier League; mirá el video

El volante de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa volvió a jugar un gran partido y ser de los mejores de su equipo

26 de octubre 2025 - 16:44hs

Rodrigo Bentancur volvió a ser fundamental para Tottenham Hotspur en el área rival, ya que este domingo, colaboró con una gran asistencia para comenzar a encaminar la victoria de su equipo que derrotó como visitante 3-0 a Everton por una nueva fecha de la Premier League.

El volante de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, ya había resultado importante el fin de semana pasado.

El momento ofensivo de Bentancur

Rodrigo Bentancur volvió a ser titular en Tottenham Hotspur por otra fecha de la Premier League.

diego aguirre hablo este domingo y no se callo nada: el rendimiento de brayan cortes, leo fernandez, y admitio: somos candidatos totales
PEÑAROL

Diego Aguirre habló este domingo y no se calló nada: el rendimiento de Brayan Cortés, Leo Fernández, y admitió: "Somos candidatos totales"

Ronald Araujo y Federico Valverde
ESPAÑA

Los elogios y comentarios de los cuatro diarios deportivos más importantes de España sobre Federico Valverde y Ronald Araujo tras el clásico que Real Madrid venció a Barcelona por LaLiga

El uruguayo mantiene un muy buen nivel en la mitad de la cancha de su equipo y el técnico se lo reconoce.

Este domingo, cuando iban 18 minutos de la visita a Everton en la ciudad de Liverpool, Bentancur ganó muy bien en el segundo palo tras un córner ejecutado por Mohammed Kudus, y metió el balón hacia el centro del área.

Allí apareció el zaguero holandés Micky van de Ven para anotar el transitorio 1-0, y el primero de los dos tantos que convirtió en esta victoria por goleada, por 3-0.

Bentancur no solo fue titular, sino que disputó los 90 minutos en el conjunto londinense.

Con esta victoria, Tottenham Hotspur se encuentra en la tercera posición de la Premier League inglesa.

