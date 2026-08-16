La fuerte revelación de Cristiano Ronaldo sobre su futuro en el fútbol que conmueve al planeta

En una entrevista exclusiva publicada por la revista estadounidense Vogue, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez sorprendieron al mundo al revelar las imágenes de su boda íntima celebrada en su residencia de Cascais. Sin embargo, más allá de los detalles del enlace civil y la bendición familiar junto a sus hijos, el delantero portugués de 41 años convulsionó al ambiente deportivo al hablar abiertamente sobre la fecha límite de su carrera profesional, asegurando que se encuentra transitando sus últimos pasos dentro de las canchas.

Con la contundencia que lo caracteriza, el exjugador del Real Madrid y actual figura de Al-Nassr de Arabia Saudita rompió el silencio sobre su inminente adiós: "Probablemente, este será mi último año en el fútbol".

El atacante luso, que busca cerrar un ciclo de 25 años de trayectoria al máximo nivel, reconoció que su gran objetivo antes de colgar los botines es claro y ambicioso: "Quiero dejar un legado espectacular".

A diferencia de otros deportistas que temen al día después del retiro, Cristiano Rolando confesó que ya tiene planificada su vida lejos del terreno de juego.

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"Ya tengo todo mi futuro planado. Tengo tantas cosas con las que mantenerme ocupado que es difícil destacar solo una. Como el fútbol puede dejar un gran vacío, hay que ocupar el tiempo de diversas formas, no solo de una", explicó al referirse a sus múltiples facetas empresariales en el sector hotelero, inmobiliario y de medios.

Asimismo, la leyenda portuguesa reflexionó sobre la necesidad de disfrutar de una rutina más tranquila junto a su familia tras décadas de alta exigencia deportiva: "Y también divertirme más, viajar más, ver y jugar al pádel, que me gusta mucho, y seguir disfrutando de lo que he conseguido. De lo que hemos conseguido. Al fin y al cabo, han sido 25 años de mucho sacrificio".

Con estas palabras para Vogue, Cristiano Ronaldo dio inicio a la cuenta regresiva del capítulo final de su legendaria carrera.