La insólita situación que se dio después de la goleada que recibió Werder Bremen ante Eintracht Frankfurt por la Bundesliga; mirá el video

Un hecho más que insólito se vivió este fin de semana en lo que fue el inicio de la Bundesliga en Alemania, luego del partido que protagonizaron Eintracht Frankfurt ante Werder Bremen, dos equipos con historia dentro del fútbol alemán. Los locales golearon 4-1, pero al término del encuentro, una periodista confundió al capitán visitante porque tenía otra camiseta.

Los locales fueron muy superiores y ya en el inicio del segundo tiempo, al minuto, se pusieron arriba 3-0.

Si bien Werder Bremen descontó por parte de Justin Njinmah, casi enseguida, se veía que Eintracht Frankfurt era mucho más que su rival.

Por eso no tardó en llegar el cuarto a cargo de Ansgar Knauff, y así terminó con goleada el partido por 4-1.

Al término del mismo, el zaguero y capitán de Werder Bremen, Marco Friedl, fue a saludar al arquero rival, Michael Zetterer y ambos intercambiaron camisetas.

Minutos después, la televisión alemana le fue a hacer una nota al propio Friedl, quien venía alicaído por la dura derrota, pero igualmente se prestó para la nota.

El tema fue que la periodista que lo fue a entrevistar, al ver la camiseta, no se percató de que era un jugador de Werder Bremen y pensó que era el arquero de Eintracht Frankfurt.

"¿Contento por esta victoria?", le preguntó, y el futbolista la miró muy mal.

"Por si no sabías, juego en Werder Bremen", le contestó de mala manera, aunque luego sonrió por lo que le decían desde el estudio y podía escuchar.

La periodista solo pudo atinar a un "¡Perdón!", y Friedl se fue con sus compañeros hacia el vestuario.