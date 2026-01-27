Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / PORTUGAL

La plancha del uruguayo Martín Fernández a Thiago Silva que le valió la expulsión en Portugal, al minuto de entrar a la cancha: mirá el video

El volante uruguayo, exjugador de Cerro, Miramar y Boston River, lleva 433 minutos jugados en la actual temporada, repartidos en 16 encuentros

27 de enero 2026 - 12:36hs

La plancha del uruguayo Martín Fernández a Thiago Silva en Portugal

Video: Vsports

Un jugador uruguayo fue protagonista de la Liga de Portugal este lunes, aunque del lado negativo. Se trata de Martín Fernández, volante del Gil Vicente que se fue expulsado en el partido de su equipo ante el Porto cuando recién había ingresado.

A los 68 minutos Fernández entró al campo de juego del Estádio Do Dragão (casa del Porto) en lugar de Zé Carlos, cuando Porto ya ganaba 1-0 con gol del español Samu Aghehowa.

Un minuto después, un jugador del Gil Vicente despejó una pelota cerca de su área hacia el medio de la cancha. Fernández fue a buscar el balón aéreo con la pierna en alto, pero en vez de encontrar la pelota terminó impactando con una plancha al pecho de Thiago Silva, el histórico defensor brasileño que llegó en las últimas semanas al Porto.

El árbitro del partido, António Carvalho, no dudó en sacarle la tarjeta roja a Fernández, que solo duró un minuto en el campo.

Rodrigo Zalazar junto a su pareja y su premio
URUGUAYOS

El destacado premio que recibió el uruguayo Rodrigo Zalazar de su club, Sporting Braga de Portugal: "Es especial", señalaron

Marcelo Bielsa recibe la camiseta de España de manos del presidente de la RFEF Rafael Louzán Abal
MUNDIAL 2030

Mundial 2030: en España confirman donde se jugará la final del torneo que organizará junto a Portugal y Marruecos, con partidos en Uruguay, Argentina y Paraguay

Tras su expulsión el Porto amplió su ventaja y se terminó llevando el encuentro por 3-0, con goles de Martim Fernandes y el brasileño William Gomes.

El volante uruguayo, formado en Cerro y con pasado en Miramar Misiones y Boston River, lleva 433 minutos jugados en la actual temporada, repartidos en 16 encuentros, lo que da un promedio de 27 minutos por partido. Aportó un gol y una asistencia.

El Gil Vicente está quinto en la Liga de Portugal con 31 puntos, producto de ocho victorias, ocho empates y siete derrotas. Está a dos unidades del Sporting Braga, último equipo clasificado hasta el momento a copas internacionales.

