La plancha del uruguayo Martín Fernández a Thiago Silva que le valió la expulsión en Portugal, al minuto de entrar a la cancha: mirá el video

Un jugador uruguayo fue protagonista de la Liga de Portugal este lunes, aunque del lado negativo. Se trata de Martín Fernández , volante del Gil Vicente que se fue expulsado en el partido de su equipo ante el Porto cuando recién había ingresado.

A los 68 minutos Fernández entró al campo de juego del Estádio Do Dragão (casa del Porto) en lugar de Zé Carlos, cuando Porto ya ganaba 1-0 con gol del español Samu Aghehowa.

Un minuto después, un jugador del Gil Vicente despejó una pelota cerca de su área hacia el medio de la cancha. Fernández fue a buscar el balón aéreo con la pierna en alto , pero en vez de encontrar la pelota terminó impactando con una plancha al pecho de Thiago Silva , el histórico defensor brasileño que llegó en las últimas semanas al Porto.

El árbitro del partido, António Carvalho, no dudó en sacarle la tarjeta roja a Fernández , que solo duró un minuto en el campo .

Tras su expulsión el Porto amplió su ventaja y se terminó llevando el encuentro por 3-0, con goles de Martim Fernandes y el brasileño William Gomes.

El volante uruguayo, formado en Cerro y con pasado en Miramar Misiones y Boston River, lleva 433 minutos jugados en la actual temporada, repartidos en 16 encuentros, lo que da un promedio de 27 minutos por partido. Aportó un gol y una asistencia.

El Gil Vicente está quinto en la Liga de Portugal con 31 puntos, producto de ocho victorias, ocho empates y siete derrotas. Está a dos unidades del Sporting Braga, último equipo clasificado hasta el momento a copas internacionales.