La razón por la que Paulo Pezzolano celebró con lágrimas el ascenso de Real Valladolid

Cádiz, Almería y Granada jugarán LaLiga 2 en 2024-2025 al descender desde LaLiga.

El dramático triunfo de Real Valladolid

El ascenso del equipo de Pezzolano tuvo ribetes dramáticos.

A los 61' Raúl Moro metió el 1-0 para el delirio de los hinchas en el estadio Municipal José Zorrilla.

Sin embargo, goles de Stefan Lekovic a los 76' y de Dani Tasende a los 86' dieron vuelta el partido. A los 67' había ingresado el campeón del mundo sub 20 Andrés Ferrari.

Fue entonces cuando los hinchas de Real Valladolid volvieron a expresar su disconformidad con Pezzolano.

"Pezzolano dimisión", rugía la hinchada de Valladolid cuando un gol en contra de Iker Álvarez, a los 91', igualó las acciones.

A los 90'+7' llegó el tanto del triunfo y del ascenso, obra del senegalés Mamadou Sylla, de penal.

La hincha, insólitamente, siguió cantando contra el uruguayo.

El exentrenador de Montevideo City Torque, Liverpool, Pachuca y Cruzeiro, llegó a Real Valladolid en abril de 2023, en sustitución de Pacheta.

A pesar de que no pudo sostener al equipo en Primera, Ronaldo y su grupo de trabajo lo sostuvo en el cargo.

El uruguayo, exfutbolista de Rentistas, Peñarol, Defensor Sporting y Liverpool, entre otros, le ganó por destrozo a los hinchas de Valladolid.

Con una campaña de 21 victorias, 9 empates y 11 derrotas, el equipo ascendió con una fecha de antelación.

Valladolid metió 50 goles (rubro donde se ve superado por Eibar, Racing de Santander, Leganés, Espanyol, Oviedo, Burgos, mientras que recibió 34 en contra donde solo se ve superado por Leganés (27) y Huesca (33).

Lo que dijo Paulo Pezzolano tras el ascenso

"Los uruguayos tenemos rebeldía, o como se dice aquí, cojones. No nos rendimos. Estoy orgulloso por mí, por mi familia, porqueno fue un año bueno, con tres hijos, que no he podido llevar al estadio para que no escucharan lo que se decía", dijo Pezzolano en conferencia de prensa.

"Ha habido mucha manipulación por detrás, lo que ha pasado no ha sido normal, por parte de nadie, incluidos los medios, que han ido a hacer daño. Yo he dejado a esta ciudad donde tenía que estar, porque su gente cuando te conoce, y les conoces, es cálida, linda, y me alegro por ellos, y por mi familia, por mis padres, que siempre están empujando", agregó emocionado hasta las lágrimas.

"La vida es dura y, en momentos difíciles, hay que redoblar esfuerzos. Cuando nadie los quiera, demuestren lo que son, cuando nadie crea, háganlo ustedes, porque siempre se puede, como se ha visto este año", expresó dejando las enseñanzas de un año donde le ganó a las constantes críticas de sus propios hinchas.