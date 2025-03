La sincera recomendación y el consejo de un excompañero de Luis Suárez en Liverpool a Darwin Núñez, que fue de los pocos que no lo criticó

ELIMINATORIAS Eliminatorias: lo que dijo la Inteligencia Artificial para el partido Uruguay vs Argentina que no contará con Lionel Messi

"Me hice amigo de Pepe Reina (el arquero de Liverpool y excampeón del mundo con España) y después de la primera temporada me felicitó por el hecho de que estuve un año en Liverpool y me dijo: 'En realidad, cada año que puedes quedarte en Liverpool es un campeonato propio'", comento Kuyt a la agencia de noticias PA antes de su aparición con los Liverpool Legends contra Chelsea en Anfield el sábado pasado.

Y añadió: “No solo los jugadores que están ahí (en Liverpool) están intentando 'echarte' del equipo, sino que cada año llega alguien en tu lugar".

suarez kuyt.jpg Luis Suárez y Dirk Kuyt cuando jugaban juntos en Liverpool de Inglaterra FOTO: AFP

“Jugué la primera temporada con (Craig) Bellamy y (Peter) Crouch y fui el máximo goleador y pensé: ‘Estaré bien para la próxima temporada’ y luego el club fichó a Fernando Torres", indicó Kuyt.

Y continuó: “Siempre tenés que estar en tu mejor nivel para permanecer en Liverpool y cada jugador tiene que rendir día tras día, y sabés que si no rendís, otro jugador estará listo para ocupar tu lugar".

Según Kuyt, “si conocés un poco a Arne Slot (el técnico de Liverpool) todos los días, habrá intentado presionar a Darwin (Núñez) para que saque lo mejor de él, por lo que nunca dejará de hacerlo y luego el jugador decide por sí mismo si jugará o no porque tendrá que rendir".

“Darwin se está esforzando mucho, a veces lo hace bien y a veces no marca los goles que quiere, y eso lo hace difícil porque la presión es muy grande”, explicó.