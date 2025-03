El jugador que está en duda para Diego Aguirre en Peñarol ante Liverpool y la variante en ofensiva que tiene en mente el técnico

ELIMINATORIAS Eliminatorias: lo que dijo la Inteligencia Artificial para el partido Uruguay vs Argentina que no contará con Lionel Messi

La principal pasa por un tema de un fuerte golpe que recibió Pedro Milans en la espalda.

En caso de que no llegue, Damián Suárez tiene chance de ocupar un lugar en el lateral derecho entre los titulares. No obstante, Diego Aguirre no deja de lado la posibilidad de que ese puesto lo ocupe Camilo Mayada.

A su vez, según informó este miércoles una fuente del club a Referí, "es muy factible que haya variantes en la ofensiva del equipo".

Diego García celebra su gol Diego García celebra su gol OficialCAP

Diego García tiene la chance de ingresar y Diego Aguirre parará a los 11 titulares en esta jornada de miércoles.

En defensa, se mantienen Léo Coelho, Juan Rodríguez y Lucas Hernández.

En el mediocampo, Rodrigo Pérez e Ignacio Sosa seguirán en el medio, y delante de ellos, Leo Fernández.

La duda está más está en los dos extremos en Javier Cabrera y Jamie Báez, ya que alguno de ellos puede salir de los titulares para darle cabida a Diego García. En ofensiva continuará Maxi9milinao Silvera.