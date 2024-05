La sorpresa que dio Darwin Núñez en su vuelta a los entrenamientos con Liverpool tras sus breves vacaciones

Luego de lo que fue la confirmación este viernes en la mañana uruguaya del técnico de Liverpool de Inglaterra, Jürgen Klopp, acerca de que no hay ningún rumor sobre que el uruguayo Darwin Núñez deje el club en el próximo período de pases, el artiguense volvió a las prácticas con el resto de sus compañeros.

"No hay rumores, deben ser externos porque no sé nada al respecto", indició el DT sobre Darwin.

Y agregó: "Lo hace todo bien y luego el balón no entra, es algo muy duro para un jugador joven", dijo. "Es realmente duro por sus propias expectativas. Tiene muchas en sí mismo".

Y terminó diciendo que "el problema es que es tan bueno que se ve constantemente en esas grandes situaciones, obviamente si no fuera tan bueno no tendría grandes ocasiones y la gente diría que no es bueno", continuó el alemán.

Darwin volvió tras borrar sus fotos con Liverpool de Instagram

Mientras tanto, Darwin volvió a los entrenamientos con Liverpool este mismo viernes, luego de las palabras de Klopp a la prensa británica.

El futbolista y sus compañeros entrenaron pensando en el partido que el próximo lunes tendrán de visita ante Aston Villa.

Todavía tienen chances matemáticas de ganar la Premier League, pero necesitan para ello que Arsenal y Manchester City no ganen sus duelos de este fin de semana.

darwin nuñez.jpg Darwin Núñez volvió a entrenar con Liverpool y lo hizo a las risas

Por su parte, luego de lo que fue el hecho de haber borrado en pocos minutos todas sus fotos con Liverpool de su Instagram el pasado fin de semana, y de haber disfrutado de unos días de vacaciones en París junto a Ronald Araujo y su familia en Disneyworld de esa ciudad, Darwin dio la sorpresa este lunes y volvió con un ánimo cambiado.

Darwin volvió a las risas con sus compañeros y en todo momento se mostró alegre, pensando en lo que será el duelo ante el arquero argentino Dibu Martínez del próximo lunes.