Locura en Perú en la llegada de Inter Miami de Lionel Messi y Luis Suárez para su amistoso en Lima; mirá el video

El llamado 'partido de las estrellas' se jugará en el estadio Monumental de Lima.

Fans wave to the bus as Lionel Messi and the Inter Miami football team arrive at a hotel in Lima on January 28, 2025. Connie CALDERON / AFP Fans de inter Miami y Messi en Lima Foto: AFP

Los aficionados prácticamente han agotado las entradas para el partido a pesar de su elevado precio que, en algunos casos, superó los 1.000 dólares.

Tras el partido con Universitario, el Inter Miami jugará otro amistoso de pretemporada en Panamá, el 2 de febrero, con Sporting San Miguelito. Y el 8 de febrero jugará en Honduras con Olimpia.

El equipo estadounidense arrancó su pretemporada con un amistoso ganado por penaltis frente al América mexicano en Las Vegas, y el próximo 14 de febrero cerrará su preparación con Orlando City, en Florida.

EFE