Los 10 futbolistas mejores pagados del mundo: ¿hay algún uruguayo en la lista que lidera Cristiano Ronaldo?

Portugal's forward #07 Cristiano Ronaldo reacts during the UEFA Eurocopa 2024 Group F football match between Georgia and Portugal at the Arena AufSchalke in Gelsenkirchen on June 26, 2024. OZAN KOSE / AFP

Al Nassr

Ganancias dentro del campo: US$ 220 millones

Ganancias fuera del cmapo: US$ 65 millones

Inter Miami

Ganancias dentro del campo: US$ 60 millones

Ganancias fuera del cmapo: US$ 75 millones

Al Hilal

Ganancias dentro del campo: US$ 80 millones

Ganancias fuera del cmapo: US$ 30 millones

Al Ittihad

Ganancias dentro del campo: US$ 100 millones

Ganancias fuera del campo: US$ 4 millones

20240901 Real Madrid's French forward #09 Kylian Mbappe celebrates scoring his team's second goal from the penalty spot during the Spanish league football match between Real Real Madrid CF and Real Betis at the Santiago Bernabeu stadium in Madrid on Septe

Kylian Mbappé

Foto: Thomas Coex / AFP