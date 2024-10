Manual para entender los cambios de Marcelo Bielsa en Uruguay, sus errores y la explicación del técnico sobre el banco de suplentes

¿Qué explicó Bielsa sobre la razón por la que no realizó más cambios ante Ecuador?

En la conferencia de prensa posterior al partido del martes, en un tema al que los periodistas volvieron cuatro veces para buscar más explicaciones de Bielsa, el DT resumió: “En este tipo de situaciones, darle minutos a jugadores jóvenes con pocos antecedentes en la selección de Uruguay, no sé si ayuda al equipo y si los ayuda a ellos. Hay veces que la inestabilidad es mejor que la toleren los futbolistas acostumbrados a este tipo de experiencia”.

Y, también agregó: "Abaldo como extremo derecho, Facundo (Torres) como extremo izquierdo, Luciano Rodríguez como centroatacante y De la Cruz como volante ofensivo, eran lo que teníamos ante Ecuador para atacar. Si valora lo que digo, verá que Abaldo, Facundo, Luciano, son jugadores que tienen escasos minutos en selección mayor y en Eliminatorias. De la Cruz tiene experiencia. Haber hecho sustituciones desde mi punto de vista otorgándole minutos a jugadores jóvenes, reclamándole soluciones que los que jugaban no podían dar, exige que yo esté convencido, de no transmitir la responsabilidad a estos chicos. Actué, como tengo que actuar. Algo habrá que valorar de la aparición de jugadores nuevos. Si entiendo que Abaldo y Pellistri, que Araújo y Facu Torres, que Luciano y Darwin en comparación, una cosa es que no tengamos fuerza ofensiva y otra que le transmita expectativa a jugadores que hay que cuidar. Porque una cosa es el proceso que se llevó con Brian Rodríguez -quien fue ganando minutos- que se convirtió en una alternativa válida para Pellistri y para Araújo, y otra es exigirle a Luciano que resuelva la falta de gol del equipo. 'Si ingresan y no resuelven se los expone', y si no ingresan, '¿para qué están?'. Eso es lo que ustedes dicen y lo entiendo”.

¿Qué ocurre en los hechos con Marcelo Bielsa y los cambios?

Desde que Bielsa firmó contrato con Uruguay en mayo de 2023, dirigió 16 partidos oficiales en la selección mayor, 10 por Eliminatorias y seis en la Copa América 2024, y su comportamiento en el manejo del plantel fue mutando a medida que los resultados adversos se fueron instalando en su gestión.

Al respecto, queda una conclusión que es contundente: Bielsa, como Óscar Washington Tabárez (algo que también le reclamaba el hincha al Maestro) confía en la forma en que planifica el partido y en el equipo titular hasta agotar todas las opciones, incluso cuando en la tribuna el hincha pide a gritos cambios.

20241015 Marcelo Bielsa, Eliminatorias, Selección de Uruguay. Foto Leonardo Carreño (4).jpeg

De todas formas, a medida que se profundizó la crisis futbolística de Uruguay, redujo la lista de futbolistas a los que recurre para jugar.

Entre el primer partido oficial de setiembre 2023 y el del último martes ante Ecuador, hubo un cambio en la forma de gestionar el plantel en su formación ofensiva, al tiempo que fue descartando jugadores y dejando claros algunas puntualizaciones.

1) en poco más de un año probó y descartó a Maximiliano Gómez, Agustín Canobbio, Brian Ocampo y Miguel Merentiel.

2) Facundo Torres pasó de suplente (setiembre 2023) a ser primera opción de recambio (setiembre 2024) y en los últimos dos partidos (octubre 2024) no lo consideró como alternativa para ingresar, incluso cuando el ataque pedía jugadores que generaran un revulsivo.

3) Kike Olivera es un jugador al que le confió y le sigue confiando oportunidades.

4) Brian Rodríguez es una de sus primeras opciones como extremo (faltó en esta doble fecha por lesión)

5) espera por Federico Viñas quien se perdió la Copa América por lesión y aún está en etapa de recuperación

Los errores de Bielsa con Facundo Torres y Guillermo Varela

En los últimos cuatro meses hubo dos errores que marcaron a Bielsa y sus posteriores decisiones.

Estos ocurrieron en la semifinal de Copa América ante Colombia (julio 2024, partido oficial número 11) y en Eliminatorias frente a Venezuela (setiembre 2024, partido número 14).

No es común que un entrenador dé ingreso a un jugador y unos minutos después lo retire del campo. Mucho menos que luego, públicamente, asuma su falla y pida disculpas a uno de los futbolistas por la situación que le hizo vivir. Al punto que confesó que le dio “mucha tristeza” retirar del campo a Facundo Torres a los 87 minutos luego de haberle dado ingreso a los 54 en el partido ante Venezuela.

Peru's midfielder #10 Sergio Peña and Uruguay's defender #13 Guillermo Varela fight for the ball during the 2026 FIFA World Cup South American qualifiers football match between Peru and Uruguay at the National stadium in Lima, on October 10, 2024. ERNESTO Sergio Peña de Perú ante Guillermo Varela de Uruguay FOTO: AFP

Esto mismo había ocurrido en la semifinal ante Colombia, cuando mandó a la cancha a Guillermo Varela a los 34 minutos por el lesionado Rodrigo Bentancur y lo sacó del campo a los 67 para dar ingreso a Luis Suárez.

Fue luego de esos dos errores en donde Bielsa redujo su habitual gestión de cuatro o cinco cambios por partido, para optar frente a Perú con dos variantes y frente a Ecuador, tres.

Así fue la evolución de Bielsa en la selección

¿Cómo fue el proceso de Bielsa desde que llegó a Uruguay? Se divide en tres etapas, pero los aspectos medulares son:

1) realizar entre cuatro y cinco cambios en todos los partidos hasta estos últimos dos octubre (Perú y Ecuador);

2) cambiar puesto por puesto, esto es: defensa por defensa, volante por volante y delantero por delantero;

3) a medida que pasaron los meses, retrasó cada vez más el tiempo que le otorga a los futbolistas a los que llama desde el banco y salvo por lesión, no suele rotar jugadores antes de los 70 minutos;

4) Canobbio y Ocampo se transformaron en eternos suplentes

canobbio.jpg Agustín Canobbio

En la primera etapa, setiembre 2023-diciembre 2023 siempre hizo cuatro o cinco cambios y la rotación la realizó en los últimos 20 minutos.

Esto ocurrió en los seis primeros partidos oficiales:

Uruguay 3-Chile 1, Eliminatorias, 8/9/2023. Realizó cuatro cambios y los delanteros que tuvo en el banco y no utilizó fueron Agustín Canobbio y Facundo Torres:

MINUTO INGRESÓ SALIÓ 71 Brian Rodríguez Facundo Pellistri 73 Maximiliano Gómez Darwin Núñez 86 Bruno Méndez Naithan Nández 87 Felipe Carballo Nicolás de la Cruz

Ecuador 2-Uruguay 1, Eliminatorias, 12/9/2023. Realizó cinco cambios y los delanteros que no utilizó fueron Brian Rodríguez y Maximiliano Gómez (ya no lo volvería a citar).

MINUTO INGRESÓ SALIÓ 46 Felipe Carballo Nicolás de la Cruz 46 Cristian Olivera Darwin Núñez 60 Mathías Olivera Joaquín Piquerez 70 Facundo Pellistri Agustín Canobbio 70 Facundo Torres Maximiliano Araújo

Colombia 2-Uruguay 2, Eliminatorias, 12/10/2023. Realizó cinco cambios y no utilizó en ataque a Torres y Canobbio.

MINUTO INGRESÓ SALIÓ 46 Mathías Olivera Joaquín Piquerez 46 Cristian Olivera Facundo Pellistri 61 Giorgian de Arrascaeta Naithan Nández 72 Matías Vecino Manuel Ugarte 72 Maximiliano Araújo Brian Rodríguez

Uruguay 2-Brasil 0, Eliminatorias, 17/10/2023. Realizó cuatro cambios y no utilizó a De Arrascaeta, Brian Rodríguez, Torres, Kike Olivera y Canobbio.

MINUTO INGRESÓ SALIÓ 68 Bruno Méndez Naithan Nández 84 Matías Viña Mathías Olivera 87 Matías Vecino Maximiliano Araújo 88 Joaquín Piquerez Facundo Pellistri

Argentina 0-Uruguay 2, Eliminatorias, 16/11/2023. Realizó cuatro cambios y no utilizó a Torres, Kike Olivera y Luis Suárez.

MINUTO INGRESÓ SALIÓ 45 Josema Giménez Matías Viña 62 Rodrigo Bentancur Maximiliano Araújo 88 Agustín Canobbio Facundo Pellistri 90+1 Federico Viñas Darwin Núñez

Uruguay 3-Bolivia 0, Eliminatorias, 21/11/2023. Realizó cinco cambios y no utilizó en ataque a Federico Viñas.

MINUTO INGRESÓ SALIÓ 73 Giorgian de Arrascaeta Nicolás de la Cruz 73 Luis Suárez Darwin Núñez 77 Facundo Torres Facundo Pellistri 86 Felipe Carballo Rodrigo Bentancur 86 Agustín Canobbio Cristian Olivera

La segunda etapa la vivió en la Copa América 2024 (junio-julio pasado) y partidos de las Eliminatorias de setiembre, cinco cambios en los ocho partidos, marcado por los errores en las modificaciones en dos encuentros (con Colombia y Venezuela como ya fue señalado), seis obligado por lesiones y se repitió el hecho de que guardó las variantes para los últimos minutos de los partidos.

CHARLOTTE, NORTH CAROLINA - JULY 13: Luis Suárez of Uruguay celebrates after scoring the team's second goal during the CONMEBOL Copa America 2024 third place match between Uruguay and Canada at Bank of America Stadium on July 13, 2024 in Charlotte, North Luis Suárez de la selección de Uruguay celebra el 2-2 ante Canadá en la Copa América 2024 FOTO: AFP

Uruguay 3-Panamá 1, 23/6/2024, Copa América. Realizó cuatro cambios y no utilizó a Canobbio, Brian Rodríguez, Brian Ocampo, Kike Olivera y Suárez.

MINUTO INGRESÓ SALIÓ 46 Josema Giménez Ronal Araújo 60 Sebastián Cáceres Mathías Olivera 60 Nicolás de la Cruz Giorgian de Arrascaeta 84 Rodrigo Bentancur Federico Valverde

Uruguay 5-Bolivia 0, 27/6/2024, Copa América. Realizó cinco cambios y no utilizó en ataque a Canobbio, Brian Rodríguez y Brian Ocampo.

MINUTO INGRESÓ SALIÓ 83 Lucas Olaza Matías Viña 83 Luis Suárez Darwin Núñez 85 Rodrigo Bentancur Federico Valverde 85 Cristian Olivera Facundo Pellistri 88 Giorgian de Arrascaeta Nicolás de la Cruz

Uruguay 1-EEUU 0, 1/7/2024. Copa América. Realizo cinco cambios y no consideró a Canobbio, De Arrascaeta, Brian Rodríguez y Brian Ocampo.

MINUTO INGRESÓ SALIÓ 26 Cristian Olivera Maximiliano Araújo (lesionado) 71 Josema Giménez Matías Viña 78 Rodrigo Bentancur Nicolás de la Cruz 88 Luis Suárez Darwin Núñez 88 Sebastián Cáceres Manuel Ugarte

Uruguay 0-Brasil 0 (clasificó por penales), 6/7/2024, Copa América. Realizó cinco cambios y no utilizó a Canobbio, Brian Rodríguez, Brian Ocampo, Kike Olivera ni a Luis Suárez.

MINUTO INGRESÓ SALIÓ 33 Josema Giménez Ronald Araujo (lesionado) 46 Sebastián Cáceres Matías Viña (lesionado) 66 Rodrigo Bentancur Nicolás de la Cruz 77 Guillermo Varela Facundo Pellistri 77 Giorgian de Arrascaeta Darwin Núñez

Uruguay 0-Colombia 1, 10/7/2024, Copa América. Realizó cinco cambios y no recurrió a Brian Rodríguez y Brian Ocampo.

MINUTO INGRESÓ SALIÓ 34 Guillermo Varela Rodrigo Bentancur (lesionado) 46 Giorgian De Arrascaeta Mathías Olivera (lesionado) 46 Cristian Olivera Facundo Pellistri 67 Luis Suárez Guillermo Varela 90 Agustín Canobbio Nicolás de la Cruz

Uruguay 2-Canadá 2 (ganó por penales), 13/7/2024, Copa América. Realizó cuatro cambios y no utilizó a Agustín Canobbio ni a Brian Ocampo.

MINUTO INGRESÓ SALIÓ 46 Giorgian de Arrascaeta Manuel Ugarte 46 Luis Suárez Darwin Núñez 61 Brian Rodríguez Facundo Pellistri 61 Cristian Olivera Maximiliano Araújo

Uruguay 0-Paraguay 0, Eliminatorias, 6/9/2024. Realizó cinco cambio y no utilizó en ataque a Luciano Rodríguez y Miguel Merentiel.

MINUTO INGRESÓ SALIÓ 45 Santiago Bueno Nicolás Marichal 59 Cristian Olivera Facundo Pellistri 77 Marcelo Saracchi Lucas Olaza 80 Facundo Torres Brian Rodríguez 80 Emiliano Martínez Manuel Ugarte

Venezuela 0-Uruguay 0, Eliminatorias. 10/9/2024. Realizó cinco cambios y no utilizó a Tiago Palacios, Lucas Pino y Luciano Rodríguez.

MINUTO INGRESÓ SALIÓ 4 Nicolás Marichal Sebastián Cáceres (lesionado) 45 Miguel Merentiel Maximiliano Araújo 54 Facundo Torres Brian Rodríguez 87 Nicolás Fonseca Facundo Pellistri 87 Marcelo Saracchi Facundo Torres

En la tercera etapa, en esta ventana de Eliminatorias de octubre, realizó dos cambios ante Perú y tres ante Ecuador.

Selección de Uruguay vs Perú por Eliminatorias La selección de Uruguay FOTO: AFP

Perú 0-Uruguay 0, Eliminatorias, 11/10/2024. Realizó dos cambios y no utilizó a De la Cruz, Torres y Abaldo.

MINUTO INGRESÓ SALIÓ 46 Facundo Pellistri Cristian Olivera 89 Luciano Rodríguez Naithan Nández

Uruguay 0-Ecuador 0, Eliminatorias, 15/10/2024. Realizó tres cambios y no utilizó a Torres, Abaldo, Luciano Rodríguez y Joaquín Lavega.

MINUTO INGRESÓ SALIÓ 46 Nicolás de la Cruz Giorgian de Arrascaeta 82 Nicolás Fonseca Manuel Ugarte (lesionado) 86 Marcelo Saracchi Mathías Olivera (lesionado)

En definitiva, ¿pensabas que Óscar Washington Tabárez era lento para realizar cambios durante los partidos? ¿Te acordás cómo lo cuestionaban al Maestro? ¿Y qué decís ahora de Marcelo Bielsa, quien fue modificando su forma de dirigir a la selección de Uruguay en un año y medio y redujo su equipo a los 11 titulares y sin espacio para la rotación?