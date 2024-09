La implacable lectura de Marcelo Bielsa por sus errores ante Venezuela y la razón por la que sacó a Facundo Torres

"El resultado fue generoso con nosotros, no representa lo que pasó en la cancha, especialmente en nuestra área. Tuvimos muchas situaciones de peligro, sin atenuantes, creo que con la formación que presentamos hoy deberíamos haber jugado un partido más igualado y con mayor cantidad de generación de peligro. Así que no creo que la formación de nuestro equipo justifique la superioridad que demostró Venezuela y creo que la lluvia ayudó a que el partido fuera intenso durante todos los minutos", admitió Bielsa en la conferencia de prensa post partido.

"Nuestra formación nos permitía jugar un partido más igualado, sobre todo en el primer tiempo donde durante un segmento importante del primer tiempo defendimos bien, pero la recuperación no nos permitió atacar cuando el escenario, el espacio que había para atacar era propicio y después de recuperarla, la perdíamos muy rápidamente. No estoy satisfecho con el rendimiento que tuvo el equipo hoy, no debería estarlo porque no es una cuestión de ausencias sino de convertir los recursos que tenemos en posibilidades. Por delante de la línea de los dos contenciones contábamos con Pellistri, con Brian, Olivera y Araújo, que para mí son jugadores con poder de desequilibrio y me hago responsable de que el pasaje de atrás hacia adelante no hayan generado los desniveles que creo que deberíamos haber conseguido. Así que la respuesta global es que hay muchas cosas por corregir y que dependen más de mis decisiones, de cómo organizar la relación entre los jugadores que están en el campo. Pellistri con Varela, Olaza con Olivera, Brian con Araújo. Todas esas relaciones que se dan en el juego, en ocasiones los entrenadores las imaginamos de un modo y no conseguimos que sea de esa manera y e s nuestra responsabilidad . No es una cuestión de nombres propios", expresó.

"En el primer tiempo dispusimos de mejores pelotas para atacar que las que tuvimos en el segundo, los cambios que pretendía era que la pelota se conservara después de la recuperación, entonces no generé eso con las recomendaciones que le propuse a los jugadores para resolver lo que creía que era un error. Por lo cual, lejos de estar satisfecho con mi gestión en la charla del entretiempo, no tuve la capacidad de producir eso", agregó.

La razón por la cual sacó a Facundo Torres y la "tristeza" que le dio

"El partido de Paraguay fue un partido parejo, con situaciones similares para los dos equipos pero con el trámite a favor nuestro. El empate fue justo, de haber habido un ganador podríamos haber marcado la diferencia. El partido de hoy fue distinto. Sufrimos demasiadas situaciones en nuestro arco y nos costó aprovechar las opciones que teníamos para atacar. A veces uno no logra atacar porque no dispone de situaciones donde cambiar la velocidad y terminar el ataque no se da. Pero en el partido de hoy sí tuvimos esas situaciones y no fuimos profundos. Con el desarrollo del partido fui entendiéndolo", manifestó el DT de Uruguay.

"Me dio mucha tristeza que tuviera que retirar del campo a Facundo Torres que había ingresado", confesó.

Torres entró a los 53' por Brian Rodríguez y salió a los 83', sustituido por Nicolás Fonseca.

"Entendí que si no robustecía aún más la recuperación de la pelota, nos iba a costar mantener el arco en cero. Para mí Facundo entró manejando bien la pelota, pero el partido todavía no se había volcado a favor de Venezuela. En los últimos minutos, a Facundo decidí quitarlo porque él propone un juego que el equipo no estaba en condiciones de acompañar. Por eso incluí a un tercer volante de perfil defensivo y a un lateral izquierdo como wing izquierdo, para tratar que no nos convirtieran. Reitero, a veces me da mucha tristeza tomar decisiones que afecten a un jugador en particular, especialmente un chico como Facundo que es pura nobleza, amor por el fútbol y por Uruguay, pero creí que era necesario hacerlo". comentó el DT.

"Dediqué tiempo a explicar el cambio de Facundo porque hay veces que los jugadores, que son los que públicamente enfrentan la evaluación de la gente, no son responsables de errores que cometemos los entrenadores. Hice ingresar a Facundo pensando que el escenario del partido le daba un rol que nuestro equipo necesitaba y que era posible que él desarrolle y me di cuenta que no, que había leído mal esa circunstancia, que necesitábamos un bloque que nos hiciera más sólidos defensivamente como había pasado en el primer tiempo. Por eso me da tristeza que un jugador tenga que asumir los errores por una decisión mía", concluyó.