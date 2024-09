Las rarezas que dejó el empate entre la selección de Uruguay y Venezuela por Eliminatorias

El exfutbolista de Peñarol, al cual enfrentará con Flamengo el próximo jueves 19 de setiembre por Copa Libertadores, llegó a 18 partidos con la celeste.

Guillermo Varela de la selección de Uruguay ante Miguel Navarro de Venezuela

FOTO: AFP