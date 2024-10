Los dos premios a los que está nominado Luis Suárez tras la polémica con Marcelo Bielsa

SELECCIÓN URUGUAYA Los dichos de Julio Grondona contra Marcelo Bielsa: "¡Ni me mira! Parezco un boludo", y el pedido de la esposa del técnico de la selección de Uruguay

El año que ha tenido el salteño hasta ahora, ha sido muy bueno.

El pasado jueves salió con todo a criticar al técnico de la selección de Uruguay, Marcelo Bielsa, de quien dijo, entre varias cosas, que hizo lagrimear a Darwin Núñez en el entretiempo de La Bombonera cuando Uruguay derrotó 2-0 a Argentina, que no saluda a los futbolistas, que no los deja jugar a las cartas y que los funcionarios de hace años, no pueden cenar con los jugadores en el Complejo Uruguay Celeste.

Suárez lleva 22 goles y ocho asistencias en todas las competencias disputadas hasta ahora en este año con Inter Miami.

En ese contexto, este miércoles fue nominado a dos premios por su gran rendimiento.

Por un lado, fue nominado a Mejor Jugador de la MLS, mientras que por otro, también se encuentra nominado para el "Premio al jugador llegado por primera vez a la MLS".