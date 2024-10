Los dichos de Julio Grondona contra Marcelo Bielsa: "¡Ni me mira! Parezco un boludo", y el pedido de la esposa del técnico de la selección de Uruguay

El clima del vestuario celeste no es el mejor luego de lo que fueron las durísimas críticas de Luis Suárez al entrenador Marcelo Bielsa del jueves pasado, cuando, entre otras cosas, dijo que hizo lagrimear a Darwin Núñez en el entretiempo de La Bombonera cuando Uruguay derrotó a Argentina 2-0, que no los saludaba, que hacía entrenar a los titulares mientras los suplentes se quedaban en el hotel, y que se molestaba si jugaban a las cartas.

Este jueves, en su columna semanal en el diario La Nación de Buenos Aires, el periodista argentino Ezequiel Fernández Moores, opinó del tema, y recordó algunos hechos pasados de Bielsa.

Los dichos de Julio Grondona contra Marcelo Bielsa y el pedido de la esposa del técnico de la selección de Uruguay

En su columna de opinión, Fernández Moores explica cómo es la situación de la selección de Uruguay y recuerda lo que sucedió con Julio Grondona, cuando este era presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y lo había contratado como entrenador.

"También Julio Grondona se desesperaba en 2001 porque Bielsa no lo saludaba cuando era DT de la selección argentina. '¡A usted le parece!', le decía Grondona a su interlocutor. 'Yo soy el presidente de la AFA, voy a la concentración, me siento al lado del tipo y no me saluda. ¡Ni me mira! Parezco un boludo'. A un conocido de ambos, del DT y de él, Grondona le pedía que intercediera: 'Me da la espalda en el ascensor', escribió el periodista argentino.

Conferencia de prensa de Marcelo Bielsa en el Museo del Fútbol

Hace 14 meses, poco después de que Bielsa se hiciera cargo de la selección de Uruguay, el integrantes del Comité Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Carlos Manta, dijo algo parecido a Grondona: "Fui a presentarme al Complejo Uruguay Celeste y no me dio la más mínima bola. Tengo la marcha atrás nuevita y me fui. Le dije a su ayudante que había hecho 200 km para presentarme y no tuve el gusto. Voy a ver si me devuelve la nafta de los 400 km que hice para conocerlo. Ya vamos a viajar juntos y va a conocer que Carlitos Manta no se calla".

Entonces, Fernández Moores recuerda una anécdota de Bielsa con su esposa en Francia, cuando dirigía a Lille.

"Bielsa, se sabe, exige duro. Es impaciente. Tensa los vínculos al límite (“mi esposa me recomendó que sonriera y mirara a los ojos. Creo que eso ya es un aporte significativo a las relaciones humanas”, reconoció cierta inhabilidad suya cuando asumió en Lille). Difícil creer en cambio que Bielsa se ensañe contra empleados porque son de rango menor", añade.