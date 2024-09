Los preocupantes números de Darwin Núñez en Liverpool con su nuevo técnico y en su tercera temporada

Liverpool de Darwin Núñez perdió 1-0 como local en Anfield Road este sábado ante Nottingham Forest y de esa manera, no solo dejó su invicto sino también la punta de la tabla de la Premier League de Inglaterra. El conjunto que dirige Arne Slot, venía de ganar sus primeros tres partidos, pero cayó en el cuarto.

Los reds no encontraron su mejor juego y en un contragolpe que atravesó toda la cancha, luego de una pelota que le quitaron al uruguayo en el área rival y con un jugadón, el equipo visitante consiguió una valiosísima victoria.

En el primero de todos, ante Ipswich Town -recientemente ascendido-, el uruguayo estuvo en el banco, pero ni siquiera ingresó.

Mientras tanto, en los tres restantes juegos, Darwin Núñez ingresó (siempre desde el banco) y ha sumado hasta ahora solamente 62 minutos.

Este sábado, en la derrota ante Nottingham Forest, el artiguense llegaba descansado, ya que fue el único de todos los delanteros del club que permaneció en Liverpool entrenando con los pocos que quedaron y que no viajaron a jugar con sus respectivas selecciones en la doble fecha FIFA de setiembre.

Sin embargo, Slot lo volvió a dejar en el banco y siguió con las titularidades de Mohamed Salah, Luis Díaz y Diogo Jota, quienes jugaron partidos con Egipto, Colombia y Portugal, y además, sumaron viajes de ida y de vuelta.

Cabe recordar que el uruguayo no viajó a jugar con la selección de Uruguay porque tenía cinco partidos de suspensión de parte de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) -ahora tiene tres, ya que cumplió los primeros dos- luego de los incidentes registrados ante hinchas colombianos tras el partido por la Copa América 2024.

Los números de Darwin Núñez son preocupantes, ya que ha jugado muy poco como se indicó.

Estas son las cifras en las que prácticamente hasta ahora, no pateó al arco.

Fecha 2 ante Brentford: 18 minutos, 0 tiros al arco, 0 goles, 0 asistencias.

Fecha 3 ante Manchester United: 14 minutos, 1 tiro al arco, 0 goles, 0 asistencias.

Fecha 4 ante Nottingham Forest: 30 minutos, 0 tiros al arco, 0 goles, 0 asistencias.

En solo 62 minutos disputados, a Darwin Núñez prácticamente no lo han buscado y las veces que entró, tampoco mostró nada con su juego. Solo ha podido patear un tiro al arco y no pesó en el área rival, lo que preocupa y mucho en Liverpool, más allá de que el técnico no le dio más oportunidades. Ahora su equipo jugará ante Milan por la Champions League en lo internacional y allí habrá que ver cómo reacciona el artiguense.