Kylian Mbappé denuncia 'fake news' que lo vincula en caso de presunta violación durante su escapada a Suecia

La presunta violación se habría cometido el jueves por la noche "en el centro de Estocolmo", según la denuncia que Aftonbladet afirma haber tenido acceso.

"La policía tuvo conocimiento de la denuncia el sábado después de que la mujer fuese atendida", añade el periódico, que no precisa quién es el sospechoso en el caso.

"Una investigación está en curso sobre un crimen que fue señalado el 10 de octubre en el centro de Estocolmo", indicó, por su parte, a la AFP, el fiscal encargado del caso, sin dar más detalles.

También contactada por la AFP, la policía de Estocolmo no quiso "ni confirmar ni desmentir" esas informaciones.

