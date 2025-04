Otra mala noticia para Mbappé en la semana que fue eliminado con Real Madrid y se lesionó

El descenso además empeora la semana del delantero del Real Madrid, luego de que los españoles fueran eliminados en cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Arsenal (derrotas 3-0 ida, 2-1 vuelta), y que se confirmara este viernes que sufre un esguince en el tobillo derecho que hace que su presencia en la final de la Copa del Rey del próximo sábado 26 de abril ante Barcelona no esté garantizada.

20240901 Real Madrid's French forward #09 Kylian Mbappe celebrates scoring his team's second goal from the penalty spot during the Spanish league football match between Real Real Madrid CF and Real Betis at the Santiago Bernabeu stadium in Madrid on Septe

Kylian Mbappé

Foto: Thomas Coex / AFP