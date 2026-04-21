"Para mí es el mejor": el tremendo elogio de Toni Kroos para Federico Valverde, su excompañero de Real Madrid

Federico Valverde y Toni Kroos con la copa de la Champions League ganada en el retiro de este, en una foto para la historia

Toni Kroos, exfutbolista alemán del Real Madrid, elogió este lunes al centrocampista uruguayo Federico Valverde, que juega en el citado equipo español, y dijo que es "el mejor, muy corto y muy claro".

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Kroos jugó en el Real Madrid entre 2014 y 2024 y su número ocho en la camiseta blanca lo heredó Fede Valverde, un centrocampista del gusto del alemán, que recibió en la capital española el Premio Laureus a la inspiración.

20240602 Toni Kroos le pasó el número 8 de Real Madrid a Federico Valverde Toni Kroos le pasó el número 8 de Real Madrid a Federico Valverde

"Gano menos premios que antes y de vez en cuando no está mal ganar uno. Es un reconocimiento a algo que pasó dentro, pero también fuera. Es un reconocimiento a la fundación que llevo en Alemania, no sólo por ser un buen jugador ganando muchos títulos", dijo Kroos, en conferencia de prensa.