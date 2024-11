El polémico comentario sobre La Bombonera que hizo una periodista en la previa Argentina-Perú y generó impactantes reacciones

"Hace mucho frío, mucho viento. No se podía esperar menos, era previsible que esto pasara acá. 21 horas, dentro de un ratito, está jugando la selección contra Perú aquí en La Bombonera con medio estadio lleno..."

"¿Cómo medio estadio?", le preguntaron desde estudios y ella respondió: "La otra mitad todavía no la han hecho...".

Las reacciones en las redes sociales

Más tarde, en sus redes sociales, Ricciotti escribió sobre los mensajes que recibió a raíz de su comentario. "Periodista pidiendo que me echen. Otro que sabe que soy sobreviviente de Cromañón. Otro que cree que me ofende diciéndome gorda y así... Todo porque no tienen capacidad de reírse de un chiste y, obviamente, porque son muy fea gente por sobre todo".