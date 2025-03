Polémica mundial: el penal de Julián Álvarez en la definición de Atlético de Madrid vs Real Madrid y la particular frase de Diego Simeone

Sus compañeros y la hinchada de Atlético festejaron el gol.

Sin embargo, Courtois hizo una protesta y en el centro del campo, sus compañeros arremetieron contra uno de los árbitros asistentes.

Fue ahí que la ejecución de Federico Valverde se demoró.

El juez polaco Szymon Marciniak hizo un gesto para abrir un compás de espera y luego de unos minutos hizo un gesto invalidando la conquista de Álvarez.

La comunicación le fue brindada desde la cabina del VAR. Por tratarse de una situación objetiva del juego, el juez central no tuvo necesidad de ir a revisar la jugada.

La regla 14 establece que: "El lanzador no podrá tocar el balón por segunda vez hasta que lo haya tocado otro jugador. El rebote del poste o el travesaño no está incluido. En caso de tocarlo, se sancionará con libre indirecto".

Eso cayó como un baldeazo de agua fría para el público colchonero.

A pesar de que Lucas Vásquez erró su penal, el palo del remate de Marcos Llorente y el gol de Antonio Rudiger pese a que Jan Oblak se tiró bien pero respondió con manos fofas, le dio a Real Madrid la clasificación a cuartos de final.

Por un resbalón, Atlético quedó así eliminado como titularon los dos medios de Barcelona: Sport y Mundo Deportivo.

En la cámara lenta se aprecia que al resbalar con el pie de apoyo, Álvarez interpone el pie izquierdo por adelante de la pelota. El impacto se lo da la pierna derecha, pero a la hora de ejecutar, el balón rebota inmediatamente en el pie izquierdo superpuesto y eso genera que el esférico se eleve y entre bien alto, al medio, levemente a la derecha de Courtois que había ido a media altura sobre el palo izquierdo.

"¿Ustedes qué vieron, la tocó o no la tocó?", respondió en conferencia de prensa Diego Simeone cuando le preguntaron por el penal. El DT levantó la voz e instó a todos los presentes a que alguien levantara la mano si había visto que el balón fue tocado dos veces por su delantero. "Nadie levanta la mano, listo, otra pregunta".

20250312 FBL - EUR - C1 - ATLETICO - REAL MADRID Atletico de Madrid Argentine coach Diego Simeone reacts after the penalty shoot out at the end of the UEFA Champions League Round of 16 second leg football match between Club Atletico de Madrid and Real Mad

Diego Simeone

Foto: Javier Soriano / AFP