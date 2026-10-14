Por ataques hutíes, la Liga árabe, donde juegan Darwin Núñez, Nahitan Nández y otros uruguayos, suspendió tres partidos

La liga saudita de fútbol anunció el miércoles el aplazamiento de tres partidos de la novena jornada prevista esta semana "por razones logísticas" en el contexto de la intensificación de los ataques de combatientes hutíes de Yemen contra Arabia Saudita .

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Riad ha sido recientemente objetivo de ataques de una magnitud sin precedente desde el inicio en 2014 del conflicto en Yemen entre los hutíes apoyados por Irán y las fuerzas gubernamentales apoyadas el año siguiente por una coalición militar liderada por Arabia Saudita.

El partido del líder Al Hilal contra Al Riyadh, de Riad, donde juega el uruguayo Rodrigo Abascal , además del duelo Al Ittihad, cuarto, contra Al Shabab, han sido aplazados al 19 de diciembre, y el de Al Ahli contra Al Nassr, donde juega el astro portugués Cristiano Ronaldo , al 6 de marzo de 2027.

Los ataques de los hutíes contra Arabia Saudita dejaron al menos 13 muertos durante el fin de semana.

La Saudi Pro League, la Primera división del fútbol saudita, cuenta en esta temporada con cuatro jugadores uruguayos: Darwin Núñez en Al Diriyah, Nahitan Nández y Gastón Álvarez en Al Qadsiah y Abasacal en Al Riyadh.

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Tras el partido de Al Nassr que se demoró por alerta de misil, Cristiano Ronaldo tuvo un destacado gesto luego del ataque que sufrió Arabia Saudita

Nahitan Nandez celebra su gol ante Al Nassr de Cristiano Ronaldo

Sin mencionar las condiciones de seguridad del reino, la Liga atribuyó las razones de estos cambios de fecha a "razones logísticas, teniendo en cuenta el mínimo de período de descanso entre los partidos".

Gastón Álvarez en Al-Qadsiah

El resto de la novena jornada se mantendrá según los horarios aprobados, sin cambios", añadió la Liga en un comunicado.

El lunes, el partido de Al Nassr contra el club uzbeko Neftchi Fergana, en Liga de Campeones asíatica, tuvo que ser retrasado una hora en Riad, tras el anuncio por la coalición de la intercepción de un misil balístico lanzado por los hutíes hacia la capital saudita.

Con base en AFP