¿Por qué no juegan Darwin Núñez, Manuel Ugarte y Rodrigo Bentancur este fin de semana por la Premier League?

Los uruguayos Darwin Núñez, de Liverpool, Manuel Ugarte, de Manchester United, Rodrigo Bentancur, de Tottenham, y Santiago Bueno, de Wolverhampton, no tendrán partidos este fin de semana por la Premier League.

El motivo es que dicho torneo tiene por estos días una de sus pausas programadas en la temporada 2024/25.

Liverpool's Uruguayan striker #09 Darwin Nunez celebrates after scoring the equalising goal during the English Premier League football match between Liverpool and Southampton at Anfield in Liverpool, north west England on March 8, 2025. Paul ELLIS / AFP Festejo de Darwin Núñez ante Southampton AFP

Se trata de la última antes de la definición del campeonato que lidera el equipo de Darwin.

La Premier League estableció para esta temporada 2024/25 cuatro pausas por fechas FIFA: del 1° al 14 de setiembre de 2024, del 5 al 19 de octubre de 2024, del 9 al 23 de noviembre de 2024 y del 15 de marzo al 1° de abril de 2025.

LONDON (United Kingdom), 26/02/2025.- Rodrigo Bentancur (R) of Tottenham Hotspur in action against Mateo Kovacic of Manchester City during the English Premier League match between Tottenham Hotspur and Manchester City, in London, Britain, 26 February 2025 Rodrigo Bentancur EFE

La actividad volverá el próximo martes 1° de abril con el comienzo de la 30ª fecha.

El torneo inglés terminará antes del inicio del Mundial de clubes, que será del 15 de junio al 13 de julio de 2025.

20250207 Manchester United's Uruguayan midfielder #25 Manuel Ugarte gestures following the English FA Cup fourth round football match between Manchester United and Leicester City at Old Trafford in Manchester, north west England, on February 7, 2025. Oli Manuel Ugarte Foto: Oli Scarff / AFP

Habrá actividad por la FA Cup

El fútbol inglés sí tendrá actividad este fin de semana pero en el marco de la FA Cup.

Frente al sorprendente Bournemouth de Andoni Iraola, Manchester City jugará el domingo uno de los cuartos de final de la FA Cup, la última oportunidad para el equipo de Pep Guardiola de ganar un torneo esta temporada.

Dominador absoluto del fútbol inglés en los últimos años, con seis títulos de la Premier League de los últimos siete disputados (todos salvo 2020), el City está protagonizando una decepcionante campaña, a 22 puntos del líder Liverpool y sin tener asegurada su plaza para la próxima Champions.

Eliminado también de la máxima competición europea de clubes por el Real Madrid en octavos de final (6-3 en el global de la eliminatoria) y de la Copa de la Liga, en octavos por el Tottenham, el principal objetivo de los 'Citizens' en lo que queda de curso es asegurarse la clasificación para la Liga de Campeones, además de intentar festejar un nuevo título.

Iraola vs Guardiola

El partido tendrá protagonismo español en los banquillos, con el 'maestro' Guardiola ante uno de sus discípulos, Iraola, cuyo estilo de juego se asemeja al del catalán.

1702981000551.webp Pep Guardiola, técnico de Manchester City EFE

Bournemouth se encuentra 10º en la Premier League, pero a solo cuatro puntos del City y no renuncia a meterse en competiciones europeas la próxima temporada.

Para el modesto club de la ciudad del sur de Inglaterra es también una gran ocasión para ganar el primer trofeo importante de su historia, ya que los 'Cherries', fundados en 1899, sólo tienen en su palmarés el EFL Trophy (en 1984), un torneo copero que se disputa desde los años 1980 y en el que participan los clubes de las dos últimas divisiones del fútbol profesional inglés.

En el plantel de Bournemouth hay dos conocidos de la afición española: el exportero de la Roja Kepa Arrizabalaga y el joven defensa Dean Huijsen, 'descubierto' en el último parón de selecciones tras debutar con España.

De Bruyne, talismán copero

El City basa parte de sus opciones de avanzar en este torneo en el idilio que tiene una de sus estrellas, Kevin de Bruyne, con la FA Cup.

El centrocampista belga, que puede estar jugando sus últimos partidos con la camiseta celeste, ha ganado dos veces este torneo desde que fichara por el City en 2015 y en estas 10 temporadas, ha marcado 10 goles y ha dado 18 asistencias, siendo el jugador más decisivo de la competición.

Tras superar en el camino a cuartos a los modestos Salford City (4ª categoría), Leyton Orient (3ª) y Plymouth Argyle (3ª), el Bournemouth se presenta como el primer rival de entidad para un City que necesitará algo más que la aportación de De Bruyne para volver a pisar Wembley, escenario de las semifinales y final del torneo.

Bournemouth ha tenido un camino más dificultoso, con West Bromwich, Everton y Wolverhampton como rivales y sueña con su primera final copera.

Hecatombe entre los favoritos

La FA Cup de esta temporada se ha caracterizado por haber sido una trituradora para los grandes clubes del fútbol inglés. Se quedaron por el camino Liverpool, Chelsea, Arsenal, Manchester United, Tottenham...

De los seis primeros clasificados actuales de la Premier League, solo queda vivo, además del City, el Nottingham Forest, que el sábado visitará la cancha del Brighton.

Aston Villa de Unai Emery y Marco Asensio, cuartofinalista en la Champions (con el París SG como rival), medirá su buen momento de forma ante el Preston North End, único representante del Championship (segunda división) entre los cuartofinalistas, el domingo.

A la misma hora, pero el sábado, Fulham y Crystal Palace, dos modestos del fútbol inglés que tienen ante sí una gran oportunidad para hacer soñar a sus aficionados con jugar en el templo de Wembley.

Esta rebelión de los modestos que vive la FA Cup esta temporada queda ejemplificada en el hecho de que sólo el City ha ganado el torneo recientemente.

De los otros cuartofinalistas, el Forest ganó la Copa por última vez en 1959, el Aston Villa dos años antes y el Preston North End en 1938.

Fulham, por su parte, fue finalista en 1975, el Crystal Palace en 1990 y 2016, el Brighton en 1983 y el Bournemouth persigue su primera final.

Programa de los cuartos de final de la FA Cup:

Sábado:

09:15: Fulham - Crystal Palace

14:15: Brighton - Nottingham

Domingo:

09:30: Preston North End - Aston Villa

12:30: AFC Bournemouth - Manchester City